Nezavisni sindikat Aluminija upozorava kako četiri mjeseca otkad je tvornica iskopčana s visokonaponske mreže, ništa konkretno nije učinjeno kako bi se ponovno pokrenula proizvodnja.

Aluminij / 24sata.info

"Sve do sada mi ne vidimo neke značajnije pomake koji bi ukazivali na to da se rješenje pronašlo te da ga u što skorijem roku treba implementirati. Više se stječe dojam kako se stalno odgađaju nužni potezi na tom planu, a protekom vremena kao da problem Aluminija pada u zaborav", priopćeno je iz Nezavisnog sindikata Aluminija.



Iz Sindikata su poručili da će do zadnjeg trenutka boriti za nastavak rada Aluminija te su zatražili pomoć svih relevantnih institucija.



"Posebna je odgovornost na Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, ali jednako tako smatramo kako se mora uključiti i Hrvatski narodni sabor BiH te da navedene institucije ne smije ovaj problem promatrati kao još jedan u nizu onih za koje se nema rješenje", stoji dalje u priopćenju.



Iz Sindikata navode kako sudbina Aluminija može imati dalekosežne posljedice na budućnost regije Hercegovine te smatraju kako bi se u rješavanje pitanja Aluminija trebala uključiti i predsjednica Republike Hrvatske, koja ima ustavnu obvezu skrbiti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.



"Nezavisni sindikat Aluminija očekuje prijem kod svih odgovornih kojima se obratio službenim dopisom, želeći s ljudima koji obnašaju vlast podijeliti naše strepnje i strahove, ali i naše ideje kako dalje i što bi bilo moguće uraditi za spas Aluminija", stoji na kraju priopćenja.



(FENA)