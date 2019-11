Zamjenik ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH Mijo Krešić izjavio je kako će Bosna i Hercegovina prihvatiti sve povratnike sa stranih ratišta za koje se nedvojbeno utvrdi da su državljani Bosne i Hercegovine.

- Oni će biti tretirani sukladno našim zakonima i dokazima koje imamo i koji nam budu ustupljeni od naših partnerskih država. Mi smo dio globalne koalicije za borbu protiv ISIL-a od samog početka, dugo smo u tom procesu i ispunit ćemo sve obveze koje proizlaze iz našeg sudjelovanja u toj koaliciji - izjavio je Krešić uoči predavanja o borbi protiv korupcije koje je održao u srijedu na Sveučilištu u Mostaru.



Krešić se osvrnu i na migrantsku krizu, istaknuvši kako će Bosna i Hercegovina morati naći "sustavniji odgovor" kada je riječ o sigurnosnim izazovima i migrantskom valu koji, po njegovim riječima, već dvije godine intenzivno pritiska BiH.



Situaciju dodatno otežava činjenica da nije uspostavljena vlast nakon prošlogodišnjih izbora, dodao je.



- Morat ćemo doći do nove vlasti pa da se tada pokažemo kao kredibilniji partner i Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama. Isto tako, ako smo nešto i radili pogrešno tijekom upravljanja ilegalnim migracijama, a sigurno da jesmo, morat ćemo napraviti određene korekcije i dati kvalitetniji odgovor na to - istaknuo je Krešić.



Dodao je kako očekuje da zbog vremenskih prilika ulazak ilegalnih migranata u državu uspori.



- To će nam dati vremena da neke stvari ažuriramo i da na modelu upravljanja neregularnim migracijama, uz formiranje vlasti i uz razgovor s našim susjedima, napravimo određene korektne dogovore i relacije i damo kvalitetniji odgovor na navedene probleme. Nije dobro ako Bosna i Hercegovina postane "hotspot", a sve mi više izgleda da ćemo u nekom trenutku biti u takvoj situaciji - istaknuo je Krešić.



Izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da je BiH tempirana bomba, Krešić kaže da treba ozbiljno shvatiti.



- Francuska obavještajna služba i njihove agencije za provođenje zakona su jako moćne i velike i treba ih analizirati i ozbiljno shvatiti. Trebamo to svesti na razinu razgovora i gledati na to kao na još jedan pogled i mišljenje na Bosnu i Hercegovinu, iako me žalosti što je to tako - naveo je Krešić.



