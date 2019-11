Sutra i prekosutra će Sarajevu biti održan okrugli sto na temu "Uticaji Srbije i Hrvatske na političke procese u BiH od 1970-ih do 2019. godine".

Program će biti održan na Fakultetetu političkih nauka.

Bosna i Hercegovina je zbog svog geografskog položaja i strukture stanovništva često bila izložena uticajima političkih ambicija svojih susjeda. U okvirima socijalističke Jugoslavije rukovodstvo Bosne i Hercegovine je vodilo politiku koja bi joj obezbijedila ravnopravan status u odnosu na ostale članice federacije.

Međutim, politički procesi u Bosni i Hercegovini nikada se nisu odvijali posve izolirano od procesa u susjednim republikama, iako je bosanskohercegovačko rukovodstvo pokušavalo nametati princip da su neprihvatljive ambicije susjednih republika da se brinu o stanju u Bosni i Hercegovini. Pokušaji iz Srbije ili Hrvatske da brinu o Srbima ili Hrvatima u Bosni i Hercegovini ocjenjivano je neprihvatljivim „paternalističkim“ djelovanjem.

Od početka 1970-ih godina Bosna i Hercegovina se tome snažno i jedinstveno suprotstavljala. Tokom Hrvatskog proljeća krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina rukovodstvo Bosne i Hercegovine se suprotstavilo pokušajima širenja tih ideja na prostore Bosne i Hercegovine, te je odigralo važnu ulogu u rušenju hrvatskog proljećarskog rukovodstva. U isto to vrijeme, srbijansko liberalno rukovodstvo je nastojalo voditi politiku modernizacije Srbije, a Marko Nikezić, lider srbijanskih liberalnih komunista, jasno je poručio da je ambicija da Srbija vodi računa o svim Srbima u Jugoslaviji, a posebno i o Srbima u Bosni i Hercegovini, izraz velikosrpske nacionalističke politike, te da se Srbija mora okrenitu sama sebi.

Nakon rušenja Hrvatskog proljeća i srbijanskih liberala nastupa jedno mirnije doba u odnosima među jugoslavenskim reublikama, barem kada je u pitanju javno manifestiranje razlika, ali je tokom 1980-ih konfrontacija postajala sve zaoštrenija, a ambicije da se iz Srbije i Hrvatske politički djeluje na prostoru Bosne i Hercegovine postajale su sve vidljivije. To je postalo sasvim jasno tokom 1990-ih godina u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Stvari su se i poslije 1995. nastavile razvijati u pravcu sve češćeg uzimanja prava Srbije i Hrvatske da utiču na političke procese u Bosni i Hercegovini. Proizilazi to, između ostalog, i iz različitog tumačenja uloge Srbije i Hrvatske u provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Tokom 2000-ih godina uticaj Srbije i Hrvatske na političke procese u Bosni i Hercegovini je vrlo jak, a odgovor političke elite u Bosni i Hercegovini je različiti, i rezultat je podijeljenosti vladajuće elite po nacionalnim šavovima.

Ovim okruglim stolom želimo ispitati kako se tokom posljednjih pola stoljeća od početkom 1970-ih do danas, odvijao taj tempo uloge Srbije i Hrvatske na političke procese u Bosni i Hercegovini, i kako se mijanjao stav rukovodstva Bosne i Hercegovine prema tome. Ideja je da to promatramo u tri panela:

Jedan, koji bi tematizirao BiH u kasnom socijalizmu i utjecaje iz Srbije i Hrvatske na BiH (od 1970-ih do 1990-ih). Drugi, od 1990-ih do 2000. godine (otprilike do kraja Miloševićeve ere u Srbiji i dolaska na vlast Zorana Đinđića, a i u Hrvatskoj je 2000 važna zbog promjena koje su se desile tamo); Treći (od 2000. do 2019. godine).

Okrugli stol će se odvijati u formi otvorenih diskusija i trajat će dva dana, navode organizatori.

