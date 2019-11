Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajaju se doline rijeka Save, Une i Vrbasa.

ilustracija / 24sata.info

U jugozapadnim krajevima zemlje, vozači se upozoravaju na učestale jake udare vjetra.

Obustava saobraćaja na snazi je u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladanj-Olovo, gdje se izvode sanacioni radovi. Saobraćaj je na ovoj dionici preusmjeren preko starog prevoja Karaula.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Ključ-Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište).

Zbog povremenih padavina kolovoz je na pojedinim dionicama mokar, a vozači se upozoravaju i na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Na svim dionicama savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)