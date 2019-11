Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je ovih dana pokazao koliko voli Bosnu i Hercegovinu. Njegova reakcija na opasne optužbe protiv naše zemlja i Bošnjaka koje je izrekao francuski predsjednik Emanuel Macron, oduševila je sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu.

Željko Komšić / 24sata.info

Svojim pravovremenim i pametnim reakcijama, Komšić je svima pokazao kako se treba boriti za svoju zemlju.

E sad, zamislimo šta bi bilo da je na mjestu Željka Komšića u Predsjedništvo BiH izabran Dragan Čović, odnosno kako bi on reagirao na optužbe predsjednika Macrona. Vjerujemo da bi Čović podržao Macronove optužbe na račun naše države i naroda. On bi činio sve da što više naudi Bosni i Hercegovini, kao što to radi svaki dan sa svojim ahbabom Miloradom Dodikom.



Bošnjaci i Bosna i Hercegovina nikada ne smiju zaboraviti kolika je LJUDINA Željko Komšić.



(Saff.ba)