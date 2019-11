Klub poslanika Bošnjaka u Skupštini USK na današnjoj vanrednoj sjednici nije imao većinu za smjenu Agana Bunića sa mjesta predsjedavajućeg Skupštine USK, koja je zatražena nakon što su u medijima objavljeni kompromitirajući sadržaji o njemu.

Foto: 24sata.info

Poslanici, naime, nisu uspjeli usvojiti predloženi dnevni red, jer je omjer snaga bio 13:13, a kako saznajemo, iako je trebalo da bude izuzet od glasanja, glasao je i sam Bunić, te na taj način spasio sam sebe.

Interesantno je da su njegovu smjenu podržala i dva poslanika vladajuće većine Vildana Alibabić (Naša stranka) i Zikrija Duraković (POMAK-a), što bi moglo značiti da većina u USK više ne postoji.

"Zastrašujuće je to da zastupnici većine, čast izuzecima, do te mjere brinu za svoje pozicije da su spremni po svaku cijenu braniti čovjeka čije je snimke vidjela cijela regija. Cilj ove sjednice nije bila smjena vlasti i to sam više puta naglasio. Mi smo bili spremni podržati svaki prijedlog većine za predsjedavajućeg. Naša jedina želja je bila da sačuvamo dignitet Skupštine i građana USK kojih ta Skupština predstavlja. Ostajemo pri stavu da Agan Bunić ne smije više biti predsjedavajući, a šta se eventualnih dalnjih koraka tiče, o tome ćemo se očitovati kasnije kao klub", poručio je šef Kluba SDA Jasmin Mušić.

Kako saznajemo, razmatra se i mogućnost zakazivanja vanredne sjednice Skupštine USK na čijem bi dnevnom redu bila upravo Bunićeva smjena.

(24sata.info)