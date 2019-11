Majke Srebrenice se i nakon 25 godine od završetka rata okupljaju i mirnim protestima na Trgu žrtava Srebrenice u Tuzli upozoravaju da nisu dočekale pravdu.

Hajra Ćatić / 24sata.info

- Dvadeset i peta je godina kako se mi majke okupljamo i nećemo prestati s protestima sve dok ne dođemo do posljednje kosti naših nestalih. Moram reći da cijeli proces traženja nestalih veoma sporo ide i da nam majke umiru. Nadamo se da će nove generacije preuzeti proces traženja - kaže predsjednica Udruženja "Majke Srebrenice“ Hajra Ćatić.



Ističe da su majke Srebrenice samo djelimično dočekale pravdu.



- Mi još viđamo ratne zločince u Srebrenici. Oni koji su najodgovorniji nalaze se pred licem pravde, ali i dalje nemamo povjerenje u lokalne sudove – naglasila je Ćatić, majka koja sve godine traga za kostima svoga sina.



Ona je izrazila ogorčenje zbog slučajeva negiranja genocida, istaknuvši da postoji jasan stav Haškog suda kroz presude da se genocid u Srebrenici dogodio.



Poseban problem je, kako podvlači, i taj što se proces identifikacije odvija sve sporije.



- Taj proces ide veoma sporo. Posebno kako je laboratorija izmještena u Haški tribunal. Izrazili smo svoje nezadovoljstvo, upozoravali da to nije uredu. Međutim, nama se niko nikada nije obratio po ovom pitanju - upozorila je.



Pitanje procesuiranja ratnih zločina, zaključuje Ćatić, nikada nije doveden do kraja, što nije dobro za nadolezeće generacije, jer rat u BiH na ovakav način nikome neće biti opomena te može dovesti do novih podjela, dodala je.



(FENA)