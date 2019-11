Povratnička porodica Hanife i Mevluda Jusufovića, koja sa sinom i snahom te dvoje unučadi živi u Karačićima kod Srebrenice od 2002. godine, privređuje za život baveći se poljoprivredom i stočarstvom.

Foto: FENA

Obrađuju više od 100 dunuma zemlje, a sve što proizvedu uspiju prodati od Srebrenice do Sarajeva. Prodaju povrće, brašno i mliječne proizvode, imaju stalne mušterije, a kažu da, iako niko od članova porodice nema zaposlenje, solidno žive.



- Kada smo se vratili u zavičaj dvije godine nismo imali struju, ali nismo odustali od povratka. Ipak, ovdje je lijep život, ali tužno je što nema naroda – ističe u razgovoru za Fenu Hanifa Jusufović.



Selo Karačići od grada je udaljeno oko 18 kilometara, i u ovom mjestu prije rata je bilo oko šezdeset domaćinstava. Danas su tu samo tri porodice.



- Prije rata se ovdje dobro živjelo, iako nije bilo nikakvih mašina i mehanizacije koje olakšavaju rad u poljoprivredi. Uprkos tome, svima je bilo lijepo. Danas niko nije zadovoljan životom. Bivši stanovnici dođu ponekad i posjete svoj zavičaj, a najviše njih dolaze za 11. juli. – kaže Hanifa Jusufović.



Ova porodica za obradu zemlje ima samo kosačicu i frezu, a svaki vid pomoći bi im, kažu, dobro došao.



- Od UNDP-a smo dobili frezu, a od fondacije 'Bauren helfen Bauren' kosačicu. To je sve što smo dobili, a drugu nephodnu mehanizaciju kupili smo od ličnih sredstava. Svaka pomoć je dobro došla, ali treba ustati za nafakom. Mi ranim jutarnjim satima krenemo s radom – ističe ona.



U naselju Karačići nedavno je asfaltiran put sredstvima mještana iz sela i onih koji su u dijaspori, uz učešće i resornog federalnog ministarstva i Općine Srebrenica.



- Mnogo nam znači što je asfaltiran put koji je nephodan za život u našem mjestu, jer lakše je živjeti kad imaju osnovne uslove za život. Zadovoljna sam životom i ovdje ću živjeti do kraja svog života – poručuje Hanifa Jusufović



Dodaje da je donedavno bila na evidenciji Biroa za zapošljavanje, ali kad je napunila 65 godina izgubila je pravo i od tada sama sebi plaća mjesečno zdravstevno osiguranje u iznosu 30 konvertibilnih maraka.





