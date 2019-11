Članovi Udruženja Prve slavne 111. Viteške brigade Armije RBiH, umjesto današnje planirane posjete Foči i Višegradu, počast žrtvama istočne Bosne odali su u Goraždu i Ustikolini.

Foto: FENA

Položili su cvijeće na spomen-obilježja poginulim braniocima te ubijenoj djeci ovog dijela BiH i bacanjem ljiljana u rijeku Drinu odali počast stradalim stanovnicima Goražda, Foče, Višegrada i drugih gradova.



Predsjednik Udruženja Nusret Aganović podsjetio je da nadležne policijske stanice Foča i Višegrad nisu odobrile okupljanje članova ovog udruženja u tim gradovima



Navodi da nisu bili planirani nikakvi skupovi već samo obilazak Aladže u Foči te odavanje počasti stradalim Bošnjacima bacanjem cvijeća u Drinu sa mosta kod KP doma. Isto je planirano i u Višegradu, uz klanjanje podne namaza, obilazak šehidskog mezarja na Bikavcu te ulice Pionirska i bacanje cvijeća sa Mosta Mehmed paše Sokolovića



- Iz PU Foča dobili smo faks u kojem stoji da ne možemo doći i to obaviti jer iritiramo ljude iz Foče uz obrazloženje da je to ipak ratna jedinica i, da bi se opravdali, naveli su da smo mi tražili skup, što nije tačno - precizirao je Aganović.



Kaže da je o svemu obavijestio potpredsjednika RS Ramiza Salkića i predsjednika SO Foča Izeta Spahića.



- Interesantno je kako je procurio akt, jer nismo poslali ni dopis Islamskoj zajednici dok se ne konsultujemo s policijom i sumnjam da se to namjerno prezentiralo na takav način da nas se spriječi da obiđemo mjesta stradanja naših Bošnjaka. Ovakvih neugodnosti nismo imali u drugim sredinama - ističe Aganović.



Dodaje da je upravni odbor Udruženja odlučio da njegovi članovi danas dođu u Goražde ali da neće odustati u namjeri da obilježe stradanja i u drugim gradovima istočne Bosne.





(FENA)