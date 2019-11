Pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u Klinici dentalne medicine koja je u formiranju, počela je s radom posebna jedinica - ambulanta za djecu s posebnim potrebama u kojoj se dentalni zahvati rade u općoj anesteziji.

Foto: Fena

Ambulantu vode stomatologinja dr. Lidija Arapović i voditelj Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar dr. Zoran Karlović. Oboje iza sebe imaju petnaestogodišnje iskustvo rada u Caritasovoj ambulanti u kojoj su do sada izvođeni stomatološki zahvati na djeci s posebnim potrebama.



Djeca s posebnim potrebama, kaže dr. Arapović, obično ne surađuju sa stomatologom, pa je teško obaviti potrebne pregled i zahvate. Pored toga ta djeca imaju razne anomalije usta, s dosta problema i komorbiditeta.



Stoga se svi potrebni zahvati rade uz pomoć anestezije, a ambulanta pruža kompletnu uslugu, od čišćenja, sanacije karijesa, liječenja, prostetskih zahvata i slično, ističe dr. Arapović.



Ambulanta je otvorena svake srijede, a po potrebi i češće, ako se pojave hitni slučajevi.



Dr. Arapović ističe kako ambulanta pored djece s posebnim potrebama prima i pacijente s neurološkim oboljenjima i drugim teškim bolestima i invaliditetima.



Anesteziolog dr. Karlović kazao je kako je potreba za ovakvim vidom medicinske pomoći itekako izražena.



- Mi smo kroz sve ove godine obradili 1.500 djece i obavili gotovo 5.000 zahvata. Očekujem da ćemo u budućnosti nastaviti istim tempom. Ranije se radio pregled jednom mjesečno i primali smo deset do dvanaest djece. Sada svake srijede možemo obraditi po dvoje djece ako se radi o kompliciranijem zahvatu što iziskuje rad od tri sata na jednom pacijentu. U slučaju da su u pitanju manji zahvati možemo obraditi četvoro djece na dan - navodi dr. Karlović.



Po njegovim riječima, zahvati na djeci s posebnim potrebama ne mogu se raditi u običnoj stomatološkoj ordinaciji, bez kompresora, anesteziološkoga aparata, opreme za reanimaciju... Također, potreban je čitav tim osoblja kako bi se pacijent zbrinuo na najbolji mogući način.



- Dodatni problem je i taj što ta djeca nisu medicinski obrađena, pa tek pri dolasku u stomatološku ambulantu uočavamo da ona imaju i drugih problema i malformacija. Stoga im se pri prvom uspavljivanju uzimaju laboratorijski nalazi koji im kasnije koriste za daljnje medicinsko liječenje - objašnjava anesteziolog dr. Karlović.



Devetogodišnjem dječaku s posebnim potrebama iz Konjica ovo je prvi put da je kod stomatologa.



- Dvije godine čekamo ovaj pregled, jer je puno ovakve djece. No, uspjeli smo preko Los Roselesa (Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama) doći na red. Pregled je već obavljen i radit će mu se dvije šestice - priča majka tog dječaka.



Ambulanta već neko vrijeme uspješno radi no da bi priča bila zaokružena potrebna su dodatna ulaganja. Trenutno nedostaje prostora, rendgen aparat, soba za buđenje i postoperativno vođenje pacijenata, ističe dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Milenko Bevanda.



- Tek kada smo ušli u realizaciju zamišljenih ideja i projekata uvidjeli smo koliko su velika potrebna ulaganja da bismo otvorili kliniku dentalne medicine koja bi bila na zavidnoj razini, kako za studente, tako i za sve buduće pacijente, pa i djecu s posebnim potrebama - objašnjava dr. Bevanda.



Projekt su, kaže dr. Bevanda, prepoznali u Republici Hrvatskoj te su za njega izdvojili 250.000 kuna, a Grad Mostar i Vlada HNŽ-a preusmjerili su federalna sredstva u iznosu od 100.000 maraka kojima su kupljene tri stolice za stomatološku ambulantu.



- Dosada smo kupili već sedam najkvalitetnijih stolica i izdvojili smo jednu prostoriju za ambulantu za djecu s posebnim potrebama. Na to smo posebno ponosni jer imamo izrazitu empatiju prema takvoj djeci i to što im možemo pomoći dodatno nas motivira i čini sretnima - kazao je dr. Bevanda.





(FENA)