Deveti novembarski dan uvijek je, bez obzira što vrijeme leti, tužan za Mostarce. Projektilima ispaljenim sa položaja HVO-a, tog je dana tačno u 10:16 sati strušen Stari most, najvrijedniji simbol grada i države, most star skoro pet vijekova.

Foto: Fena / 24sata.info

Prelijepi luk kasnije je ponovo izgrađen, ali rane od 9. novembra 1993. i danas su bolne. Ramiz Tiro vijest o rušenju dočekao je u logoru Heliodrom. Kasnije je, odlazeći na prinudni rad, sa brda Hum na kojem je pravio bunkere prvi put vidio razvalinu i uz nju ostatke mosta.



- Bio sam tužan i razočaran. A kada pomislim danas na taj dan, osjećanja se vrate. Ipak, radosni smo što je most ponovo izgrađen i što danas spaja, ne samo dvije obale već i ljude. On je simbol pomirenja i nova nada, rekao je Tiro.



Više stotina mostarskih osnovaca prisustvovalo je današnjem obilježavanju. Skok bez aplauza izveo je Jasmin Kreso, a prethodila mu je sirena opasnosti, simbolično – kao i na dan rušenja.



- Prethodno sam se pomolio ne samo za sreću, već za sve skakače i hrabre borce koji su odbranili Mostar, a danas više nisu među živima. Stari most je najvrijedniji simbol ovog grada i naravno, ostaje gorčina zbog barbarskog rušenja. Novi most ostaje da živi i nadam se da više nikada neće doći dan da će neko i pomisliti da ga sruši, kazao je Kreso.



I današnji događaj organizovao je vrijedni tim ljudi okupljenih u Klub skakača Mostari. Tako će biti dok je kluba i mosta,

poručio je kasnije Saša Oručević. Sjećanje na najtužniji dan se ne smije izbirsati.



- To radimo godinama, decenijama i radit ćemo i u budućnosti. Poruka sa ovog mjesta da se nikada nigdje na svijetu ne ponovi nešto što se nama dogodilo tog 9. novembra 1993. To je ujedno najcrnji dan u historiji ovog grada, izjavio je Oručević.



Stari most je UNESCO-va svjetska baština, a 1566. kada je sagrađen (za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog), bio je najveća lučna konstrukcija na svijetu. Graditelj je bio Mimar Hajrudin. Nakon što je rekonstruisan i potpuno obnovljen godinu kasnije je uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture.



(24sata.info)