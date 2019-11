Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odlučio je da bivši načelnik Službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić (69), koji pati od hronične bolesti organa za varenje (paučitis) i depresije, ostane na privremenoj slobodi u Srbiji do 30. aprila 2020. godine.

Jovica Stanišić / 24sata.info

Stanišić je na privremenu slobodu pušten zbog bolesti u ljeto 2017. godine, odmah pošto je počelo ponovljeno suđenje po optužnici za zločine u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. godine.



U odluci, objavljenoj na sajtu sudskog mehanizma, pravnog nasljednika Haškog tribunala, raspravno vijeće saopštilo je da je, prema ranijim nalazima ljekara, Stanišić "privremeno nesposoban da putuje".



Sudsko vijeće je, međutim, naznačilo i da bi se, "kako proizlazi iz novih izvještaja ljekara, u dogledno vrijeme moglo očekivati da Stanišić bude u stanju da putuje, ukoliko bude imao adekvatne uslove", prenijeli su beogradski mediji.



Do kraja ponovljenog suđenja Stanišiću i drugooptuženom Franku Simatoviću Frenkiju ostaje da se saslušaju samo svjedoci Simatovićeve odbrane.



Bivši načelnik SDB Srbije Stanišić (69) i operativac te službe Simatović /69/ optuženi su za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje Hrvata i Muslimana u Hrvatskoj i BiH u periodu od 1991. do 1995. godine.



Stanišića i Simatovića uhapsile su i u Hag izručile vlasti Srbije u proljeće 2003. godine.



Prvostepeno vijeće Haškog tribunala oslobodilo je 29. maja 2013. godine Stanišića i Simatovića krivice po svih pet tačaka optužnice, ali je Apelaciono vijeće 2015. godine poništilo oslobađajuću presudu i naložilo da proces bude ponovljen.



Ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću, koje je počelo 13. juna 2017. godine, posljednji je haški proces u kojem se utvrđuje da li su za zločine u Hrvatskoj i BiH odgovorni zvaničnici Srbije.



Pred Haškim tribunalom nijedan državni zvaničnik Srbije nije bio osuđen za te zločine.



(SRNA)