Nogometaši Željezničara u 16. kolu BH Telecom Premijer lige BiH sutra u Tuzli gostuju ekipi Slobode.

Foto: 24sata.info

Trener "plavih" Amar Osim na pres-konferenciji je kazao da je prošlosedmično neigranje utakmice protiv Čelika donekle poremetilo trening, ritam i dinamiku u njegovoj ekipi.

- U subotu ćemo znati koliko nas je poremetilo, ako ostvarimo dobar rezultat nećemo se žaliti na to da smo ispali iz ritma. Utakmice sa Slobodom su uvijek slične, zadnje četiri su bile neriješene, nikakvih pravila nema osim da će biti 'guravo'. Znamo šta nas čeka, to su utakmice sa specijalnim nabojem, mi se spremamo za to, ali na našu žalost ne pitamo se samo mi, jer Sloboda je toliko dobra ekipa da se može pitati nešto. Ako želimo pobijediti, a naš cilj je uvijek pobijediti, mi osim te borbe, discipline i spremnosti moramo nešto i napraviti - kazao je trener Željezničara.

Izuzev Ermina Zeca, Osim će za ovaj meč moći računati na sve igrače.

Prvotimac Željezničara Sinan Ramović smatra da njegov tim mora pokazati veći voljni momenat.

- Svi dobro znamo kako je uvijek kada Željo gostuje na Tušnju. Čeka nas težak teren, a Slobodu smo detaljno analizirali. Moramo biti borbeniji nego što smo do sada bili kako bismo se vratili s pobjedom, što je naš cilj - kazao je Ramović.

Utakmica se igra u subotu od 16.30 sati.

( FENA)