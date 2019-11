Iz "Pravde za Davida" uputili su dopis članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, pozivajući ga da ispuni dva puta dato javno obećanje o izbacivanju tužioca iz njihovih kancelarija.

Foto: Arhiv - 24sata.info

U saopćnju podsjećaju Dodika da je 27. decembra 2018. godine dao izjavu za medije, a u vezi sa radom banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva u predmetu ubistva Davida Dragičevića.

- Tom prilikom ste izrekli javno obećanje da ćete lično pozvati građane da zajedno sa njima "izbacite" tužioce iz njihovih kancelarija ukoliko u roku od mjesec do dva od izrečenog obećanja, ne bude pomaka u istrazi. Naglasili ste kako je sramna činjenica da do tada, porodici i široj zainteresovanoj javnosti, nisu dati nikakvi odgovori, te da isto ne treba da radite Vi već tužioci, koji ne rade svoj posao a primaju platu – rekao je on.

Od tog javno izrečenog obećanja, kako dodaju u saopćenju, prošlo je ne mjesec ili dva (rok koji je Dodik dao Okružnom javnom tužilaštvu) već nepunih jedanaest mjeseci.

Navode i da je Dodik prije dva dana potvrdio obećanje izrečeno prije jedanaest mjeseci.

Podsjećaju da se u petak 15. novembra navršava se tačno 600 dana okupljanja neformalne grupe građana "Pravda za Davida" koji traže samo jedno - otkrivanje pune istine o ubistvu Davida Dragičevića i procesuiranje odgovornih.

( FENA)