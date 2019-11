Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, posebno na širem području Doboja i Gračanice, te ponegdje uz rijeke Savu, Vrbas i Lašvu.

U istočnim krajevima kolovoz je mjestimično mokar zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada.

Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Kladanj-Olovo, tunel Karaula zatvoren je za saobraćaj, a vozila saobraćaju preko starog prevoja Karaula.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila kroz tunel Vranduk tokom dana od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog izvođenja završnih radova na asfaltiranju od 08.00 do 15.00 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu Bijele Vode-Šabići na Bjelašnici. Saobraćaj se za vrijeme obustave preusmjerava na alternativne pravce.

Na regionalnom putu Bihać-Skočaj (dionica Zavalje-Međudražje), zbog asfaltiranja od 07.00 do 20.00 sati saobraćaj će biti obustavljen.

Od ostalih puteva s aktuelnim radovima izdvaja se autoput A-1 Sarajevo sjever-Lepenica, kao i magistralni putevi: Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Doljani-Metković, Lanište-Ključ i Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac).

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Za dane vikenda očekuje se pojačan promet vozila, kako na putevima u BiH, tako i na graničnim prijelazima, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

