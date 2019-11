Bošnjaci u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) ostali su bez svojih predstavnika u parlamentranom kolegiju, iako kao konstitivni narod, imaju na to ustavno pravo - upozorio je danas poslanik poslaničke grupe "Zajedno za BiH“ Senad Bratić (SDA).

Foto: 24sata.info

- To je neprihvatljivo - istakao je Bratić.

Stoga danas nisu ni prisustvovali sjednici skupštinskog Kolegija u vezi sa sazivanjem posebne sjednice na zahtjev SNSD-a, 11. novembra.

Bratić je za Fenu rekao da će svoj stav o tom pitanju, kao i da li će prisustvovati posebnom zasjedanju, zauzeti nakon što se upoznaju s predloženim materijalnom i sjednice Predsjedništva SDA, koja će biti održana u petak.

Poslanici vladajuće većine u RS su 18. septembra usvojili odluku o razrješenju Bratića s funkcije potpredsjednika entitetskog parlamenta iz reda bošnjačkog narod, iako je on prethodno tokom tog dana potvrdio da je podnio neopozivu ostavku.

Osim što su ostali bez funkcije u skupštinskom rukovodstvu, na što Bošnjaci imaju pravo i po Poslovniku, izgubili su i status kluba, nakon što je iz njega istupio Miro Perkunić.

Kolegijum Narodne skupštine usaglasio je danas da posebna sjednica bude održana u ponedjeljak, 11. novembra s jednom tačkom dnevnog reda "Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS“.

Zakazivanje posebne sjednice s predloženom tačkom dnevnog reda zatražila je potpisima jedna trećina narodnih poslanika iz klubova SNSD, DNS, Socijalistička partija, DEMOS, Ujedinjena Srpske, NDP i dva nezavisna poslanika.

Kolegijum je dogovorio da će svim liderima parlamentarnih političkih partija koji dostave zahtjev za obraćanje do petka, 8. novembra, do kraja radnog vremena, biti odobreno obraćanje u trajanju do deset minuta.

(FENA)