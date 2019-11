(24sata.info )

Kolovoz je pretežno mokar, a frekvencija vozila pojačana u gradskim centrima. Na svim dionicama savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05.00 do 21.00 sat. Od 21.00 do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladanj-Olovo, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren preko starog prevoja Karaula.

Zbog izvođenja završnih radova na asfaltiranju od 08.00 do 16.00 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu Bijele Vode-Šabići na Bjelašnici. Saobraćaj se za vrijeme obustave preusmjerava na alternativne pravce.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Ključ-Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište).

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

