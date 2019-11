Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2019. godine uplatili 4.361.403.458 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 96.973.492 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za period januar – oktobar 2019. godine:



• porez na dobit naplaćen je u iznosu od 325.605.192 KM, a za mjesec oktobar 29.784.071 KM;

• porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 87.243.245 KM, a za mjesec oktobar 8.802.779 KM;

• ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 535.087 KM, a za mjesec oktobar 57.339 KM;

• porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 345.644.555 KM, a za mjesec oktobar 35.046.804 KM;

• naknade i takse naplaćene su u iznosu od 344.654.712 KM, a za mjesec oktobar 38.272.856 KM.



U periodu januar – oktobar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3.013.277.510 KM, a za mjesec oktobar 310.219.647 KM.



U strukturi doprinosa za period januar – oktobar 2019. naplaćeno je:



• doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 1.677.597.855 KM, a za mjesec oktobar 172.204.920 KM;

• doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 1.196.284.817 KM, a za mjesec oktobar 123.680.917 KM;

• doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 139.394.837 KM, a u mjesecu oktobru 14.333.810 KM.



Broj zaposlenih u Federaciji BiH



Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2019. godine je 536.768 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.



Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.



Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.



Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.



Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.



Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.



Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.



Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.



Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.



Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi?

Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!



Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.



Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.



Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:



• e-maila: [email protected] i [email protected],

• SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

• besplatnog poziva na broj 080 020 333 i

• pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.



