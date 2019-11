Nakon što su zajedno slavili euharistiju u Katedrali Srca Isusova u Sarajevu i Svetu misu u kapeli Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine obavili su i redovito zasjedanje na kojem je raspravljano o mnogim pitanjima, s fokusom na povrat oduzete crkvene imovine te zdravstveno i penziono osiguranje svećenika.

Domaćin zasjedanja bio je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, koji je danas, zajedno s dopredsjednikom Biskupske konferencije, vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem prenio neke od zaključaka sa zasjedanja.



Puljić je rekao da je tokom zasjedanja veoma ugodno bilo slušati goste i delegate koji su prisustvovali, a zatim se dotaknuo aktuelnih tema kao što su pitanja zdravstvenog i penzionog osiguranja svećenika u BiH i zahtjev Islamske zajednice BiH za posjedovanjem crkve sv. Marije sa zvonikom sv. Luke u Jajcu.



- Smatramo da je pitanje zdravstvenog i penzionog osiguranja naših svećenika ozbiljno pitanje, jer se to vrlo teško uređuje na različitim razinama. Žao nam je što se donose nove provedbe, pa se i ono što je regulisano zakonom zanemaruje. To je diskriminacija. Smatramo neprimjerenim i zahtjev Islamske zajednice BiH da se crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke preda u legitimni posjed Islamskoj zajednici – rekao je Puljić.



Razočaran je zbog nezainteresiranosti vlasti za rješavanje pitanja denacionalizacije i povrata oduzete crkvene imovine koja se, kako je naveo, uništava, preprodaje ili prepisuje na druge vlasnike.



Dotaknuo se i aktuelne političke situacije u BiH te rekao da danas, za razliku od bivše države u kojoj je vladalo jednoumlje, vlada troumlje i da je sve ispolitizirano, što nije slučaj samo u BiH, već i u mnogim evropskim državama.



- U BiH moramo stvarati ozračje jednakopravnosti, a to je nešto što nije prisutno u javnosti. Prisutna je privilegiranost, a bez korupcije ne možeš opstati. To je moralno- etički problem od kojeg će teško biti ozdraviti - zaključio je Puljić.



Vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić osvrnuo se na okvirni prijedlog zajedničkog programa šeste pastoralne godine za svećeničke kandidate.



- Studij na teološkim fakultetima traje deset semestara, nakon čega studenti polažu diplomski ispit, a potom slijedi godina u kojoj primjenjuju u praksi ono što su na fakultetima naučili. Zadaća je biskupskih konferencija prirediti programe za pastoralnu godinu, mi smo u fazi izrade novog programa koji bi trebao biti završen do kraja ove akademske godine - objasnio je Vukšić.





