Poštanski sektor doživljava velike transformacije usljed rasta konkurencije, većih očekivanja korisnika usluga, tehnoloških promjena i globalizacije poslovanja.

Mirsad Mujić / 24sata.info

Za brojne operatere to je donijelo velike probleme, no u BH Pošti su ove trendove prepoznali i napravili plan koji je donio sjajne rezultate.



Gubitak Pošta RS



Pošte Republike Srpske objavile su prije nekoliko dana podatak da imaju akumulirani gubitak u poslovanju od 2,1 milion KM.



U finansijskom izvještaju javnog preduzeća Pošte Republike Srpske za treći kvartal 2019. godine, objavljenom na Banjalučkoj berzi, navedeno je da je gubitak za taj period u iznosu od 1.049.339 KM. Ukupni prihodi iznosili su 46.5 miliona KM, a rashodi 47. 6 miliona KM.



Revizija je, nakon kontrole finansijskog poslovanja „Pošta RS“, skrenula pažnju da su na kraju 2018. godine, kratkoročne obaveze bile veće od tekuće imovine preduzeća za 5.2 miliona KM.



"Ove činjenice ukazuju na mogućnost uticaja na sposobnost 'Pošta' da posluje po načelu stalnosti poslovanja. Zakonom o poštanskim uslugama definisana je obaveza da Vlada obezbijedi dio neophodnih sredstava za funkcionisanje 'Pošta'. U skladu sa navedenim Vlada i Narodna skupština su u decembru 2018. godine odobrile subvenciju za sufinansiranje neprofitabilnih pošta, koje posluju u rubnim i ruralnim područjima RS, a koja su ekonomski nedovoljno razvijena", naveli su revizori.



Štrajk u HP Mostar



Polovinim septembra radnici Hrvatske pošte (HP) Mostar održi su štrajk upozorenja zbog malih primanja. Razlog štrajka upozorenja bio je i 'pritisak i mobing' na mnogim radnim mjestima. Ističu i kako rade u izuzetno teškim uslovima, sa dotrajalom opremom, a nedostaje i radnika.



BH pošta premašila plan



Jedini operater koji posluje pozitivno, i je samo to, već ima i tendenciju raste jeste BH Pošta.



BH pošta je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila dobit od 3,5 miliona KM što je za 1,2 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. Do kraja godine očekuje se dobit od oko 4 miliona KM.



No ono što je interesantno, jeste to kako je BH Pošta napravila ovakav uspjeh.



Dok mnoga druga preduzeća u BiH do uspjega dolaze isključivo uštedama kod BH Pošte to nije slučaj. Naime, BH Pošti kontinuirano od 2017.godine rastu prihodi, čiji je rast intenzivniji od rasta rashoda. Rast rashoda uglavnom je vezan za povećane troškove proizvodnje i održavanja, koji su opet posljedica povećanja obima posla, a treba napokenuti da kompanija konstantno investira i u svoj dalji razvoj. Rast prihoda je pak konstantno ostvativsn u segnentu poslovnih prihoda. Tu se posebno izdvaja usluga BHPostExpress, ali i tradicionalno najveći dio prihoda koji dolazi od pismonosnih uslugs što je uspjeh samo po sebi obzirom na negativne trendove u okruženju. Time je uspjeh BH Pošte još i veći.



Radnici kao najveće bogatstvo



Generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić kaže kako ne zna detalje o poslovanju druga dva operatera, ali da zna da i oni posluju sve bolje iz godine u godinu.



- Moram pohvaliti druga dva operatera s kojima imamo odličnu saradnju jer ipak se radi o unutrašnjem poštanskom prometu, i svaki naš potpisan ugovor je koristan i za njih i obratno, svaki ugovor koji potpišu oni je koristan i za BH. Poštu, kaže Mujić.



BH Pošta danas zapošljava blizu 2.400 ljudi, a najveća prednost BH. Pošte nisu njene zgrade i njen kapital, kaže Mujić, već su najveće bogatstvo ljudi koji rade u njoj, a najveća prednost mreža.



- Mi pored generalne direkcije imamo sedam centara pošte i imamo glavni poštanski čvor koji je centar svih naših aktivnosti i koji se nalazi u Sarajevu. Sva pošta dolazi tu i ide odatle. Također imamo veliku mrežnu infrastrukturu s kojom se možemo pohvaliti, 393 poslovne jedinice ima BH. Pošta i sigurno smo jedno od preduzeća koje ima najbolju pokrivenost terena. Naravno, sve te poslovnice ne donose nam profit i ne posluju pozitivno, ali naša zakonska obaveza je da budemo prisutni na svakom dijelu teritorija koji pokrivamo, kaže Mujić i dodaje:



- Ako bi gledali s finansijske strane, nama bi najbolje bilo da možda zatvorimo 100 poslovnica, i neka rade samo ondje gdje imamo profit. Mi to ne radimo, imamo 393 poslovnice i u narednom periodu kako se šire naše usluge, mi ćemo širiti i poslovnice. Napominjem, najveće bogatstvo su naši ljudi, šalterski radnici prije svega, poštari, tehnolozi, zaštitari, vozači… Oni su kičma pošte i ovog sistema. Naravno, napominjem ja i upravu i službe koje nas opslužuju, ali naši ljudi koji rade direktno na terenu s našim korisnicima su naše najveće bogatstvo. I šta je još naša prednost? To je dobra klima koja vlada u preduzeću, dobar protok informacija i dobra provedba odluka od Nadzornog odbora do Uprave, pa do krajnjem radnika na terenu. Zadovoljan radnik je naš najveći uspjeh.



Nedostaje logistički centar



Trenuno je najveći nedostatak nepostojanje velikog logističkog centra koji treba svakom ozbiljnom poštanskom operateru.



- Prihod od brze pošte raste iz godine u godinu, a ta dobit bi bila daleko veća da imamo centar srazmjeran našim potrebama. U narednom periodu morat ćemo ući u realizaciju, da li pravljenja, da li kupovine jednog savremenog centra gdje će se pošta u tom pravcu moći razvijati. Obzirom da je tendencija rasta elektronske trgovine, to nam je neophodno. Imamo preporuke Svjetskog poštanskog saveza da moramo imati taj logistički centar, jer ozbiljne zemlje, evo susjedne zemlje Srbija i Hrvatska uložile su preko 100 miliona KM u svoje logističke centre. Mi ga nažalost nemamo i nismo ga do sada imali, u narednom periodu je to neophodno za razvoj naše poštanske usluge, kazao je direktor Mujić.





(24sata.info)