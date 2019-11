Princeza Victoria prestolonasljednica i princ Daniel od Švedske, kao i zamjenica premijera Vlade i ministrica za okoliš i klimu Isabella Lövin, posjetit će Bosnu i Hercegovinu od 5. do 7. novembra.

Princeza Victoria / 24sata.info

Ta posjeta predstavlja jednu od dvije posjete koje princeza prestolonasljednica i princ obavljaju svake godine, navedeno je u saopćenju Ambasade Švedske u BiH koje prenosi BORAM.



Delegacija će se sastati sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, a u Parlamentarnoj skupštini će učestvovati na konferenciji o klimi i inovacijama te će posjetiti projekte koje podržava Švedska - Muzičku akademiju u Sarajevu i Zanat u Konjicu, kao i Zemaljski muzej BiH u Sarajevu.



S gradonačelnicima Sarajeva i Istočnog Sarajeva će posjetiti planinu Trebević, a susrest će se sa švedsko-bosanskim poduzetnicima i razgovarati s korisnicima švedskih projekata iz svih krajeva zemlje.



Svrha posjete je da se ojačaju već dobri odnosi dviju zemalja, naglase snažne veze i potencijal za nastavak saradnje u korist svih u BiH. Cilj jeste da se istakne veliki potencijal zemlje, a glavne teme posjete će biti klima i okoliš, inovacije i poduzetništvo te učešće mladih.



Švedska je treći najveći bilateralni donator u Bosni i Hercegovini. Svake godine s 18 miliona eura pomoći podržava napore zemlje na njenom reformskom putu ka Evropskoj uniji, a ova pomoć se implementira u saradnji s lokalnim partnerima.



U januaru 2016. godine princezu prestolonasljednicu generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je jednom od 17 ambasadora Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals, SDG) i Agende 2030.



Princeza prestolonasljednica je od 2019. godine dio alumni grupe i nastavlja se fokusirati na oblasti održivosti i pitanja koja se tiču okeana i ribolova.



Konferencija Pametni grad (Smart City) i klima i okoliš u vezi su s ovim interesom princeze prestolonasljednice, kao i posjeta Muzičkoj akademiji koja je renovirana s ciljem postizanja energetske efikasnosti.



Princ Daniel promovira poduzetništvo među mladim ljudima. Posjeta kompanijama Zanat i System Verification, radionica s KULT-om i RoboKidsom, kao i večera s predstavnicima inicijativa Mozaik, FARMA, IT Girls, Innovation Leaders i KULT, također su u vezi sa spomenutim interesom.



Princeza prestolonasljednica Victoria buduća je šefica švedske države, a uloga šefa države u Švedskoj znači da je najistaknutiji predstavnik zemlje u odbrani i u odnosima s drugim državama. Kraljevska porodica ima pravo glasa, premda se kroz tradiciju to pravo nikada ne koristi. Kada kraljevska porodica putuje u inostranstvo u službene posjete, uvijek ih prati ministar/ministrica koji predstavlja vladu.



Delegacija iz Švedske danas će se susresti s članovima Predsjedništva BiH, dok će u srijedu, 6. novembra, biti upriličeno zajedničko sađenje drveta u parku Koševo, kojim će se obilježiti sporazum za izradu Okolišne strategije za Bosnu i Hercegovinu uz podršku Švedske.



Drvo će posaditi zajednički s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem, ministricom okoliša i turizma Federacije BiH Editom Đapo, ministricom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenkom Golić i gradonačelnikom Distrikta Brčko Sinišom Milićem.



Gosti iz Švedske prisustvovat će izložbi "Pametni gradovi" s ministrom Šarovićem te ministricama Đapo i Golić, kao i gradonačelnikom Milićem. Kroz izložbu će biti predvođeni rezidentnom predstavnicom UNDP-a u BiH Stelianom Nederom.



Nakon toga bit će organizirana plenarna sjednica konferencije "Pametni rast za novu klimatsku stvarnost" na kojoj će se obratiti princeza prestolonasljednica Victoria, zamjenica premijera Švedske Lövin, ministar Šarović, rezidentna predstavnica UNDP-a Steliana Nedera, šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler te ministrice Đapo i Golić.



Tokom nastavka drugog dana posjete predviđena je posjeta švedskoj IT kompaniji System Verification kao i susret s djecom iz Banje Luke i Sarajeva koja učestvuju u radionici gdje uče kako praviti robote.



U popodnevnim satima bit će organiziran obilazak Sarajeva s gradonačelnikom Abdulahom Skakom, nakon čega će se delegacija iz Švedske uputiti prema Konjicu gdje će posjetiti Muzej drvorezbarstva i brend dizajnerskog namještaja ZANAT.



U četvrtak, 7. novembra, trećeg dana službene posjete bit će organizirana posjeta Muzičkoj akademiji u Sarajevu s premijerom Kantona Sarajevo Edinom Fortom, a potom i radionica o okolišu s mladima iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva na Trebeviću gdje će biti i gradonačelnici Sarajeva i Istočnog Sarajeva.



Kako je napomenuto, Švedska je snažno opredijeljena za pozitivni razvoj i reforme u BiH za dobrobit svih građana koje su neophodne i za buduće članstvo BiH Evropskoj uniji.



Gotovo 80.000 ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u Švedskoj samo su jedan primjer međusobne povezanosti dvije zemlje.



Švedska je treći najveći bilateralni donator u BiH, a najveći među državama članicama Evropske unije, a u ovoj godini u BiH usmjerili su 19 miliona eura dok je 1995. godine Švedska izdvojila oko 465 miliona eura za razvojnu saradnju u BiH.



Podrška Švedske je fokusirana na tri oblasti i to unapređivanje ekonomske integracije sa EU i razvoj tržišne ekonomije, jačanje demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona te bolji okoliš i smanjenje utjecaja klimatskih promjena.



Švedska trenutno podržava više od 50 projekata u BiH koji poboljšavaju životni standard. Jedan od njih je projekat FARMA II u okviru kojeg je otvoreno 811 novih radnih mjesta, doneseno je 46,9 miliona KM investicija, povećan je izvoz kompanija koje učestvuju za 53,39 posto, a prodaja za 23,95 posto, dok su proizvodi certificirani za 461 proizvodnu organizaciju i poljoprivrednika.



Tu je i projekat "Zelenog ekonomskog razvoja" koji se implementira u partnerstvu sa UNDP-jem, a podrazumijeva utopljavanje 200 zgrada sa ciljem postizanja energetske efikasnosti, što će dovesti do ušteda javnih sredstava u iznosu od četiri miliona KM i otvaranja 1.700 novih radnih mjesta u zelenoj privredi.



(FENA)