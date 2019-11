Bilo koji oblik nasilja nad ženama kršenje je osnovnih ljudskih prava i ono ne ugrožava samo žrtve, nego ostavlja nesagledive posljedice na društvo, istaknuto je to danas u Sarajevu na otvaranju Globalne konvencije partnera Ujedinjenih nacija (UN) Fonda za borbu protiv nasilja nad ženama.

Foto: Fena

Konvencijom, koja će trajati do 7. novembra, obilježit će se početak globalne kampanje "16 dana aktivizma" protiv nasilja nad ženama, koja se održava širom svijeta i nastoji mobilizirati javnost u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Ovogodišnja globalna kampanja bit će posvećena silovanju.



Na konferenciju u Sarajevu okupilo se 150 članova Fonda iz različitih zemalja svijeta, a radi se o organizaciji koja podržava civilno društvo, posebno ženske organizacije koje su odlučne u borbi protiv spolno zasnovanog nasilja i to je najveća takva organizacija u svijetu.



Skup je otvorila generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija i izvršna direktorica UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka koja je naglasila da je od izuzetne važnosti što se konvencija održava u BiH kada će biti pozvani predstavnici vlada, ali i nevladinih organizacija da urade sve što je u njihovoj moći u borbi protiv nasilja nad ženama, što je i dalje veliki problem.



Podsjetila je da je BiH potpisnica brojnih međunarodnih konvencija i drugih dokumenata te je dodala da članovi Fonda, činjenicom da su se okupili u Sarajevu, ohrabruju nadležne da implementiraju odredbe tih dokumenata.



Prema dostupnim podacima svaka druga žena u BiH preživjela je neki od oblika nasilja zbog čega je izuzetno važno smanjiti taj broj i napraviti okruženje koje će omogućiti smanjenje broja žena koje su pretrpjele nasilje.



Sljedeće godine bit će obilježena 25. godišnjica od usvajanja Pekinške deklaracije te 20. godišnjica od usvajanja Rezolucije žene, mir i sigurnost 1325, a oba ova dokumenta tiču se borbe protiv nasilja nad ženama te je i izvršna direktorica UN Women izrazila nadu da će vlasti u BiH raditi u skladu s ovim rezolucijama.



Na konferenciji učestvuje i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Sezin Sinanoglu koja je u izjavi za medije naglasila da niti jedna zemlja na svijetu nije imuna na nasilje nad ženama, a rješenje za to pitanje potrebno je tražiti zajednički.



- UN radi na eliminaciji nasilja nad ženama u BiH od 2011. godine kroz finansiranje Fonda UN-a. Te godine UNDP i UNFPA zajednički su implementirali projekat za borbu protiv nasilja nad ženama koji je kasnije proširen - podsjetila je Sinanoglu.



Na otvaranju skupa obratio se i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić koji je istaknuo da je nasilje nad ženama jedan od gorućih problema, te je i on izdvojio podatak bh. institucija koji pokazuje da je više od 50 posto žena iskusilo neki od oblika nasilja.



- Nasilje nad ženama i djevojčicama nije i ne smije biti problem pojedinaca. Pojedinci kao dijelovi društva odgovorni su da prepoznaju karakteristike i oblike nasilja koja se dešavaju oko nas. Dužni smo svojim djelovanjem pružiti podršku zlostavljanim ženama i djevojčicama te aktivno raditi na stvaranju preduvjeta za sprečavanje zlostavljanja - podvukao je Komšić.



Pružanjem nesebične podrške, naglasio je, ohrabrit će se žrtve nasilja da nasilje prijave nadležnim institucijama, a zlostavljačima poslati jasna poruka da će biti kažnjeni.



Kako je zaključio, u civiliziranom društvu postoji obaveza da se spriječi nasilje te javno govori o problemu nasilja nad ženama, ali i osigura postojanje podrške institucijama koje rade na suzbijanju nasilja.



Fond za borbu protiv nasilja nad ženama je u posljednje 22 godine podržao 517 organizacija sa 149 miliona dolara, u 139 zemalja i teritorija, te je samo tokom protekle godine svojim radom obuhvatio više od šest miliona ljudi.



(FENA)