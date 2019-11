U toku je izrada idejnog rješenja projekta Južna interkonekcija, gasovoda koji će povezati transportne gasovode Hrvatske i BiH, odnosno Plinacra i BH-Gasa.

Ilustracija / 24sata.info

Ovaj projekt, kako je saopćeno iz BH-Gasa, spada u linijske infrastrukturne projekte i u toku je projektiranje trase u dužini od 160 km čime ovaj projekt spada u najkompleksnije projekte koji se trenutno realizuju u BiH. To je projekt koji svojom dužinom spada u projekte sa najdužom projektiranom linijskom trasom u BiH. Kompleksnost projekta ogleda se i u tome što se projektiranje odvija na teritoriju četiri kantona i zahtjeva uključenost svih lokalnih zajednica na tom području od ideje do realizacije.



Prvog augusta ove godine zvanično je započela realizacija projekta Južna interkonekcija BiH i Hrvatska, održavanjem inicijalnog sastanka sa projektantom. Izrada projektne dokumentacije finansira se grant sredstvima Evropske komisije, a za projektanta je izabran konzorcij Connecta - Mott MacDonald.



Projektant je započeo aktivnosti preciznog definisanja trase uz geodetsko snimanje i geološke istražne radove. Poseban segment projektiranja je upotreba dronova za precizno određivanje trase gasovoda kao i tačke spajanja gasovoda sa obje strane granice.



S obzirom na to da trasa gasovoda prolazi kroz više kantona Federacije BiH, kontaktirane su i relevantne institucije na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou u svrhu ishodovanja neophodne prostorno-planske dokumentacije, te obezbjeđenja informacija o postojanju prepreka kao što su minska polja, arheološke iskopine i slično.



Dosad je izvršeno geodetsko snimanje koridora gasovoda, te trasiranje dijela trase počevši od Novog Travnika. Trasa gasovoda je projektirana do danas na oko 40 km od zahtjevanih 160 km. Dodatno, započela su geološka istraživanja s ciljem utvrđivanja pogodnosti tla za polaganje gasovoda.



Ono što je posebno bitno za ovu fazu izrade projektne dokumentacije je to da je BH-Gas započeo proceduru obezbjeđenja grant sredstava za izradu glavnog projekta i granta za obezbjedjenje dijela sredstava za samu izgradnju gasovoda u BiH.



Realizacijom projekta Južna interkonekcija omogućit će se integracija bh. tržišta sa evropskim tržištem prirodnog gasa povezivanjem transportnih sistema prirodnog gasa BiH i Hrvatske, te diverzifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom (LNG Krk, Kaspijska regija (projekat IAP), evropska čvorišta za trgovinu gasom, uz povećanje sigurnosti snabdijevanja. Ujedno, projekat Južna interkonekcija je dio i neodvojivi krak gasovoda IAP čijom realizacijom, a kako je to saopćeno sa posljednjeg sastanka u Azerbejdžanu, Bosna i Hercegovina će imati priliku i za kupovinu prirodnog gasa sa gasnih polja ove zemlje.



Projekat sa bh. strane podrazumjeva izgradnju gasovoda granica HR/BiH – Posušje – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar, a sa strane Hrvatske podrazumijeva gasovod granica BiH-Zagvozd-Split, saopćeno je iz BH-Gasa.



(FENA)