U Bosni i Hercegovini na snazi je narandžasto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Arhiv / 24sata.info

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegoine (FHMZBiH) saopćeno je kako je upozorenje izdato zbog obilnije kiše i jakih udara vjetra južnog smjera.



Padavine se očekuju u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne, a vjetar u cijeloj zemlji.



Upozorenje se odnosi na period od devet sati 5. novembra do šest sati 6. novembra.



Prognozirana količina padavina je većinom između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, u Hercegovini lokalno i do 80 litara. Udari juga od 50 do 65 kilometara na sat, a u večernjim satima lokalno mogući i olujni udari juga do 80 kilometara na sat.



(AA)