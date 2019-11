Generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija i izvršna direktorica UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka danas je sa delegacijom UN-a posjetila Sigurnu kuću u Sarajevu.

Direktorica i menadžerice Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, Amra Musić i Selma Begić, upoznale su visoke goste o važnosti i značaju Sigurne kuće, njenom funkcioniranju, programima prevencije nasilja nad ženama i ekonomsko-socijalnom statusu žena i djece žrtve nasilja u porodici.



Mujezinović je navela da Fondacija lokalne demokratije postoji više od 20 godina, a osnovna misija je prevencija i borba protiv nasilja na osnovu spola, te, kako je kazala, poštujući i unapređujući ljudska prava, formirani su i drugi servisi u cilju prevencije i zaštite od nasilja.



U okviru Sigurne kuće, kako je izvijestila Musić, funkcioniraju i dva skloništa. Jedno je za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja, kao i sklonište za djevojčice i djevojke od 12 do 18 godina a koje su žrtve incesta, seksualnog nasilja, silovanja, porodičnog nasilja i drugih oblika nasilja.



- Do danas, mi smo u ova skloništa primili 1.954 osobe. Ukupn kapacitet je do 35 osoba a trenutno su smještene 32 osobe - istakla je Musić.



Treći servis je SOS telefon za prijavu nasilja koji je dostupan 24 sata, i u okviru tog vremena su dostupni za prijavu nasilja, savjeta, a eventualno, ako je potrebno izvršiti i smještaj žrtava.



Navela je da je od samog početka rada Sigurne kuće, potpisan protokol o saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku i Ministarstvom unutrašnjih špsčpva Kantona Sarajevo. Na teritoriji BiH postoji devet sigurnih kuća sa 173 raspoloživih mjesta.



Članovi visoke delegacije UN-a, među kojima su bili i regionalna direktorica UN Women Alia El-Yassir, šefica UNTF-a Aldijana Šišić, predstavnik UN Women BiH David Saunders, te programska specijalistkinja UN Women BiH Amna Muharemović, interesirali su se za pravnu pomoć koju pruža Fondacija lokalne demokratije, a posebno za žene koje su žrtve silovanja u vrijeme rata u BiH.



Inače, Phumzile Mlambo-Ngcuka boravi u zvaničnoj posjeti BiH povodom otvaranja Globalne konvencije partnera UN Fonda za borbu protiv nasilja nad ženama a koja će biti održana od 4. do 7. novembra u Sarajevu, te će također obilježiti početak globalne kampanje „16 dana aktivizma“ protiv nasilja nad ženama, koja se održava širom svijeta i nastoji mobilizirati javnost u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.



Ovogodišnja globalna kampanja „16 dana aktivizma“ fokusirat će se na temu silovanja, stoga je i posjeta Sigurnoj kući u Sarajevu dio kampanje.



Globalna konvencija partnera UN Fonda za borbu protiv nasilja nad ženama okupit će više od 100 učesnika/ca iz čitavog svijeta, uključujući i regiju Jugoistočne Evrope, koji/e će razgovarati o radu u oblasti eliminacije nasilja nad ženama. Fond je u posljednje 22 godine podržao 517 organizacija sa 149 miliona dolara u 139 zemlje i teritorije, te je samo tokom protekle godine svojim radom obuhvatio preko osam miliona ljudi.



