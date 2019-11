Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić danas je u naselju Večići kod Kotor Varoša, prisustvovao manifestaciji kojom je obilježena 27. godišnjica zločina počinjenih na području ove općine.

Foto: 24sata.info

Sjećanje na žrtve je započelo dočekom oko 80 učesnika marša mira „Tihi hod za veliku bol“, koji je prije dva dana krenuo iz Karaule kod Travnika.



Učesnici su pješačili stazama kojim su Bošnjaci iz Kotor Varoša u novembru 1992. godine pokušali da pređu na slobodnu teritoriju, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



Prema podacima udruženja, na ovom putu je ubijeno 175 Bošnjaka, a njih 90 je stiglo do slobodne teritorije.



Tokom 1992. godine, na području općine Kotor Varoš je ubijeno nekoliko stotina bošnjačkih civila, a porodice tragaju za kostima njih 275.



U okviru programa, koji je upriličen u Večićima, prisutnima se obratio i potpredsjednik Salkić, koji je poručio da Bošnjaci moraju istrajati u traganju za istinom i pravdom.



-Svi oni koji nisu na putu jačanja kulture sjećanja na zločine koji su počinjeni u našoj domovini i nad našim građanima, jednostavno rade protiv istine i pravde i rade za one koji zagovaraju da se zločini i zločinci ne kazne. Svako onaj ko zarad današnjeg komfora i nekog položaja, šuti o zločinima, saučesnik je na putu zaborava. Zaborav je put u novi zločin nad nad našim narodom i našom domovinom.





Zločin u Večićima u opštini Kotor Varoš je primjer nekažnjenog zločina. Nažalost, ovaj zločin nije jedini, jer mnog zločini, poput onih u Hanifićima, Vrbanjcima i Grabovici, nisu kažnjeni, a mnogi zločinci se slobodno kreću. Mi zločince svakodnevno susrećemo i oni svakodnevno utiču na naše živote na ovim prostorima.



To se treba i mora promijeniti, a može se promijeniti samo ako smo mi istrajni, savjesni i odgovorni, ali i ako svjedočimo o našim saznanjima i onome što smo vidjeli i preživjeli. Obaveza ove generacije je da obezbijedi da laž ne pobijedi istinu.

Nažalost, oni koji propagiraju laži u velikoj su ofanzivi, između ostaloga, i zbog toga što mnogi koji znaju istinu, šute i povlače se pred najezdom laži. Naši šehidi su nas obavezali da ih ne zaboravimo i zbog toga sam Vam zahvalan što ste danas tu i što se zajedno prisjećamo svih zločina na području Kotor Varoša.



Posebno sam ohrabren što vidim veliki broj mladih ljudi, koji su učestvovali i u trodnevnom maršu mira.



Uprkos svemu, Bošnjaci su se vratili u Kotor Varoš i žele u miru da žive sa svojim komšijama, te da grade bolji život za svoje porodice i buduće generacije. To je naše opredjeljenje u cijelom bh. entitetu RS.



Zbog ubijenih, ali i preživjelih, danas pozivamo i očekujemo od pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, da se počinioci ovih zločina kazne, a od savjesnih komšija tražimo da kažu gdje se nalaze masovne grobnice, kako bi porodice svoje najmilije mogle dostojanstveno ukopati, kazao je u svom obraćanju potpredsjednik Salkić.



(FENA)