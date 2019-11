Sjednica Nezavisnog odobra, na kojoj bi trebalo da bude utvrđena rang lista kandidata koji su se prijavili na konkurs za izbor novog direktora Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, bit će nastavljena u ponedjeljak, 4. novembra, rekao je zamjenik predsjedavajućeg ovog odbora Enes Obralija.

On je rekao da niko nije najavio izostanak sa sjednice, te da očekuje dolazak svih članova i završetak procedure.



Na pitanje da li su članovima ovog odbora dostavljene nephodne činjenice u postupku izbora novog direktora SIPA-e, koje su zatražili, a za šta je rok bio 1. novembar, Obralija je rekao da je nešto od toga stiglo.



Nastavak sjednice zakazan je za ponedjeeljak, 4. novembra u 17:00 sati.



Sjednica Nezavisnog odbora je prekinuta 21. oktobra, jer je bilo neophodno utvrditi dodatne činjenice u postupku izbora novog direktora SIPA-e.



Na sjednici Nezavisnog odbora obavljen je razgovor sa svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs za izbor novog direktora SIPA-e, i to sa aktuelnim direktorom Pericom Stanićem, direktorom Policije Republike Srpske Darkom Ćulumom, bivšim direktorom Sipe Goranom Zupcem, te policijskim službenikom iz Trebinja Žarkom Laketom.



Obralija je nakon sjednice Odbora 21. oktobra rekao da je donesen zaključak da se za sva četiri kandidata provjeri da li neko od njih ispunjava uslove za penziju.



Mediji su ranije objavili da je imenovanje novog direktora SIPA-e prolongirano do daljeg jer je utvrđeno da je Stanić ispunio uslove za penziju.



Također, prema Zakonu o policijskim službenicima BiH, ni Žarko Laketa, aktuelni načelnik Policijske uprave Trebinje, ne bi smio biti kandidat za prvog čovjeka SIPA-e jer stiče uslove za penzionisanje u toku mandata, ukoliko bi mu bio dodijeljen.





