Povodom eskalacije migrantske krize u Bosni i Hercegovini reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je proglas u kojem se kaže:

Reis Husein Kavazović / 24sata.info

- S dolaskom zime i nakon dugog zanemarivanja problema izbjeglica, migranata i žrtava trgovine ljudima nalazimo se u situaciji u kojoj ovaj problem prijeti da eskalira s nesagledivim posljedicama.



Tragedija izbjeglica i migranata je velika, njihove patnje na putu koji prolaze nesagledive. To su ljudi koji trebaju našu pomoć, ali pomoć u koju bi morale biti uključene sve institucije Bosne i Hercegovine. Neprihvatljivo je da se teret krize prebacuje samo na neke dijelove Bosne i Hercegovine i neke nivoe vlasti.



Također je za očekivati da međunarodne organizacije, koje se prema mandatu UN-a bave ovim problemom, daju svoj značajniji doprinos kao i EU preko čije teritorije migranti nerijetko dolaze u BiH.



Posebno apelujem na vjernike, muslimane, ali i sve ljude koji imaju osjećaj za patnje drugih, da pokažu svoju humanost. Muslimane je plemeniti Poslanik, a.s. učio da Bog pomaže onoga ko pomaže drugoga i da nije pravi vjernik onaj ko zanoći sit, a njegov komšija, onaj koji je pored nas, gladan.



Islamska zajednica je u skladu sa svojim mogućnostima pomagala i nastavit će da pomaže migrantima, ali ne može na sebe preuzeti odgovornost i posao države. Naši građani mogu pokazati solidarnost, ali ona ne može biti zamjena za sistemsko rješenje.



Istovremeno, apelujem na sve da ne politiziraju ovu krizu, da je shvate prije svega kao humanitarnu katastrofu, koja bez sumnje ima i brojne druge implikacije, od sigurnosnih do onih koji se tiču zdravlja ljudi.



Također, neprimjereno je da se u ovaj problem učitavaju bilo kakve zlonamjerne teorije zavjere i dodatno podižu tenzije na vjerskoj ili nacionalnoj osnovi.



Siguran sam da u našem narodu, ali i u institucijama vlasti, imamo dovoljno kapaciteta da se suočimo sa ovim izazovom ako mu se posvetimo. Jedino što je neprihvatljivo jeste da nastavimo zatvarati oči pred patnjom ovih ljudi i da posežemo za rješenjima koja im neće pomoći, nego će njihovu poziciju pogoršati i dovesti u nehumanu i za ljudsko dostojanstvo neprihvatljivu poziciju, navodi su današnjem proglasu reisu-l-uleme Kavazovića.



(24sata.info)