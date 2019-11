Revizija je samo 2016. godine utvrdila da je bez plana potrošeno gotovo pola miliona KM.

Krtalić za Žurnal tvrdi da je čist, jer se oprao stotinama hiljada maraka koje mu je oprostilo Tužilaštvo HNK. Agenciji za javne nabavke data mogućnost podnošenja tek prekršajne prijave, a kriminal u godinama koje su uslijedile nastavljen. Građanska udruženja sama pred tužiocima biju pravne bitke.

“Slobodan sam. Bio sam u Tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona i potpuno sam čist. Nema potrebe da se o tome priča”, rekao je nedavno Žurnalu Dragan Krtalić.



A Krtalić ne bi bio “čist”, da ne zna kako se ignorišu zakoni i barata javnim novcem u javnom komunalnom preduzeću. Iz fotelje direktora mostarskih “Parkova” zaobišao je sve procedure Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i samo 2016. godine, bez bilo kakvog plana, potrošio 473.063 KM.



Nema tendera – nema prikaza trošenja, ali su sve Krtalićeve potrebe podmirene. Kako, pitaće Žurnal!



“A kako da imam plan, kad nemam ni Nadzorni odbor”, uzvratiće Krtalić.



“A kako onda uopšte poslujete, kako isplaćujete plate, kako ste mogli da potrošite gotovo pola miliona maraka, a da to ne opravdate građanima koji vas plaćaju”, preciziraće Žurnal.



“Ja sam čist, kasnije smo raspisali tender koji je trebalo”, podvući će komunalac i spustiti slušalicu.



Na malverzacije “čistog” Krtalića ukazao je i Ured za reviziju institucija Federacije BiH.



“Društvo nije donijelo plan nabavki za 2016. godinu, samo je u planu prihoda i rashoda za 2016. navedena planirana nabavka osnovnih sredstava u iznosu od 133.000 KM. Društvo nema evidenciju sprovedenih nabavki, što je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Analizom je utvrđeno da su sprovedeni tenderi u iznosu od najmanje 473.063 KM i to stalna sredstva – 104.857, gorivo i mazivo – 160.429, printanje i distribucija računa – 113.975, autodijelovi i održavanje vozila – 60.437, sadni i potrošni materijali za zelenilo 26.438, kancelarijski material – 6.927 KM”, napisali su revizori.



Uprava “Parkova” (čitaj: “čisti” Krtalić) nije donijela provedbeni propis o nabavci, kojim se uređuje postupak nabavke kako je propisano članovima 34. i 35. Zakona o javnim preduzećima u FBiH.



Sve ovo, očigledno, bilo je uzalud.



AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE UTABANIM PROCEDURAMA



Kantonalna tužiteljka Valerija Tomić 30. marta 2018. godine obavijestila je Agenciju za javne nabavke BiH o detaljima iz revizorskog izvještaja i navela da, ukoliko Agencija ocijeni da ima elemenata prekršaja, nadležnom sudu može da podnese tek prekršajnu prijavu protiv Krtalića.



Kriminal težak gotovo pola miliona KM naspram prekršajne prijave iz “pero lake” kategorije od 300 KM!



Uslijedila je prepiska. Iz Agencije 11. aprila iste godine podsjećaju Tužilaštvo HNK da prekršajnu prijavu podnose tek ako se utvrdi da nema elemenata za pokretanje krivične prijave.



“Ovim putem vas molimo za očitovanje da li postupanje JP ‘Parkovi’ Mostar ima elemente kaznene prijave”, navedeno je u dopisu koja je u posjedu Žurnala.



Očekivano, a po principu “muko moja pređi na drugoga”, Tužilaštvo 7. maja 2018. donosi naredbu o nesprovođenju istrage protiv Krtalića. Odluku su donijeli “na osnovu uvida i ocjene prikupljenih dokaza o tužilačkom predmetu formiranom povodom revizorskog izvještaja”.



Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo BiH upozorava da bahatost mostarskih “Parkova” na čelu sa “čistim” Krtalićem traje mnogo duže te da novac građana ovo preduzeće godinama troši oglušujući se o Zakon o javnim nabavkama.



“Radi se o potpuno nedozvoljenom ponašanju, o prekršaju na osnovu Zakona o javnim nabavkama, ali i o krivičnom djelu, jer ne postoji osnov za trošenje ogromne sume novca. Revizija je samo te 2016. godine utvrdila trošenje gotovo pola miliona KM, ali su ovu praksu ‘Parkovi’ u kontinuitetu nastavili”, dodao je.



Agencija je svakako, kaže, mogla i drugačije:







DIJELJENJE NOVCA MEĐU POLITIČKIM ELITAMA



Na kriminal mostarskih komunalaca godinama upozorava i udruženje “Fortuna”, koje se bori za građansko pravo na Mostar. Marin Bago iz ovog udruženja pravne bitke teške stotine hiljada maraka protiv njih vodi pred kantonalnim tužilaštvom.



“To je jedan od primjera koji pokazuje kako se od građana Mostara izvlači novac. U to su uključene i političke elite koje stalno ponavljaju mantru da se ne mogu politički dogovoriti oko izbora u Mostaru. Riječ je o dijeljenju novca među njima. Vjerujemo da su kriminalne aktivnosti u komunalnim, a i drugim aktivnostima, razlog za nesprovođenje izbora u Mostaru”, dodaje i zaključuje:





