Linija za pomoć novinarima, koja djeluje u okviru Udruženja BH novinari, do kraja oktobra 2019. godine registrovala je ukupno 48 slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda.

Foto: Udruženje BH novinari

Kako je istaknuto tokom sedme redovne sjednice Upravnog odbora BH novinara koja je održana danas u Sarajevu, od ukupnog broja registrovanih slučajeva zabilježena su četiri slučaja sudskih presuda sa pozitivnim ishodom za novinare, te isti broj slučajeva sa negativnim ishodom, saopćeno je iz Udruženja BH novinari.

- Broj napada na novinare od januara do kraja oktobra ove godine je u porastu u odnosu na isti period prošle godine. To je posebno zabrinjavajuće s obzirom da je prošla godina bila izborna godina, a to su periodi kada Linija za pomoć novinarima obično registruje najveći broj slučajeva - naglasila je generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić.

Po riječima Siniše Vukelića, predsjednika Kluba novinara Banja Luka i člana UO BH novinara, aktivnosti Linije za pomoć novinarima su izuzetno značajna podrška radu novinara iz cijele države, posebno u slučajevima napada, sudskih tužbi ili bilo kojih oblika kršenja njihovih profesionalnih i radnih prava. Putem te linije mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć.

- Linija za pomoć novinarima predstavlja veoma konkretnu podršku kolegama koji nam se mogu obratiti u bilo kojoj situaciji kada osjete da im je to potrebno. Smatram da je to posebno važno u vremenu kada broj napada na novinare i kršenja novinarskih prava i sloboda, nažalost, kontinuirano raste - rekao je Vukelić.

BH novinari pokrenuli su aktivnosti s partnerima na izradi jedinstvene metodologije praćenja i evidentiranja slučajeva napada na novinare i drugih oblika kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda. U okviru tog projekta vrši se i monitoring za 14 odabranih slučajeva suđenja novinarima, gdje pravnici Linije za pomoć novinarima prate, između ostalog, profesionalno postupanje advokata i sudija u slučajevima tužbi protiv novinara u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Tužbe za klevetu i dalje predstavljaju najveći broj tužbi koje se pokreću protiv novinara i medijskih kuća u BiH, a plaćanje troškova advokata i sudskih postupaka, kao i odštetnih zahtjeva kada izgube slučaj, predstavlja veliko finansijsko opterećenje za medije.

Zbog toga UO BH novinara poziva novinare i druge medijske djelatnike da koriste instumente Linije za pomoć novinarima, posebno besplatne usluge mreže advokata koji rade za Liniju za pomoć novinarima.

( FENA)