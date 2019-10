Dejan Bogdanović, advokat Radomira Šušnjara, koji je danas pred Sudom Bosne i Hercegovine proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na 20 godina zatvora, najavio je žalbu u ovom predmetu.

Foto: AA

"Prirodno da će se u slučaju ovakve presude odbrana žaliti. Najavljujemo žalbu. Vidjeli ste iz obrazloženja presude da je Sud na osnovu indicija zapravo utvrdio povezanost djelovanja s ratom što ova odbrana smatra vrlo neobičnim", poručio je Bogdanović.



Očekuje pismeni otpravak pa da vidi na šta je Sud mislio.



"On je osuđen po Krivičnom zakonu bivše države odnosno Krivičnom zakonu SFRJ i po tom osnovu dobio 20 godina. To je maksimalna kazna", dodao je Bogdanović.



Radomir Šušnjar zvani "Lalco", tereti se za sudjelovanje u ratnom zločinu kada su u kući, u Pionirskoj ulici u Višegradu, prisilno zatvorene i zapaljene osobe bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada.



Optužnica tereti Radomira Šušnjara da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, na području općine Višegrad 14. juna 1992. godine ili približno tog datuma, u večernjim satima, zajedno sa Milanom Lukićem i Sredojem Lukićem, kao pripadnicima paravojne formacije, naoružani automatskim puškama, a on i nožem, učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovništva, na način da su došli u privatnu kuću u kojoj su prethodno dovedeni civili bošnjačke nacionalnosti iz sela Koritnik, te uz prijetnju otuđili novac, zlato i druge dragocjenosti.





(AA)