Manifestacija "Muhammed a.s. - U njemu je divan uzor", otvorena je u Bihaću povodom rođenja Muhammeda a.s..

Foto: Muftijstvo bihaćko

- Vrijednost Božijeg poslanika jeste da je on poslanik knjige, poslanik mudrosti i poslanik tezkije – tj. duhovne čistoće. Svaka od navedenih osobina poslanika Muhammeda a.s., je i danas inspiracija brojnim njegovim sljedbenicima i simpatizerima koji teže da budu učeni, mudri i duhovno pročišćeni - izjavio je muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić u svom izlaganju.

Na narednim tribinama predavači će biti Mensur-ef. Ćehić, mr. Aljo-ef. Cikotić i mr. Mirza-ef. Mešić.

Manifestaciju organizuju institucije Islamske zajednice u saradnji sa nevladinim organizacijama, koje žele da afirmišu život i djelo Božijeg poslanika Muhammeda a.s., kako bi ta spoznaja pozitivno djelovala na one kojima je upućena i na takav način potaknu pozitivne promjene u našem društvu inspirisane životom i porukama koje smo preuzeli od Muhammeda a.s., saopćilo je Muftijstvo bihaćko.

(FENA)