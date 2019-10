Novinar Žurnala Avdo Avdić govorio je u Danu uživo na o posljednjim prijetnjama i sumnjivim pošiljkama koje su stigle na adresu redakcije ovog portala. Kako je kazao na našoj televiziji, ponuđeno mu je izmještanje nakon posljednjih prijetnji.

Na upit voditeljice Emele Burdžović da li se boji, Avdić kaže da se ne boji lično za sebe, ali za porodicu da.



"Ali, s obzirom da su članovi moje porodice, manje-više, navikli na prijetnje, ovu shvataju malo ozbiljnije, onda i ja moram nešto da poduzimam, da reagiram. Do sada kad god sam dobijao prijetnje, a dobijam ih svake sedmice, ne prijavljujem niti objavljujem. Smatram da je to bespotrebno i besmisleno i ne želim da od sebe pravim konstantno žrtvu. Nisam bio u redakciji kad je došla ova pošiljka iz Pretisa, prsten od granate", naveo je.







Poručio je da bh. pravosuđe neće poduzeti ništa.



"Ova kriminalna grupa ne djeluje u BiH gdje pravosuđe ne radi, ova kriminalna grupa o kojoj sam ja pisao djeluje u Holandiji, a tamo postoji država za razliku od BiH, tamo počinje da se urušava carstvo zvano Tito i Dino - narko kartel koji istražuju i SAD, odnosno DEA. Počinje da se urušava taj kartel, vođa je otišao u Dubai, član tog kartela je također pobjegao u Dubai, Mirza Gačanin je pod istragom, blokirano mu je desetine nekretnina u Holandiji, nešto i u BiH. Onog trenutka kad se osjećaju ugroženi, a ovog trenutka se tako osjećaju, oni postaju opasni. Ja i dalje mislim da meni lično neće ništa napraviti i mojim članovima porodice, nadam se i priželjkujem da neće. Ja nemam nikakav problem da meni naprave bilo šta, osim članovima prodice", naveo je.



Na upit ko je Mirza Gačanin, Avdić kaže da bi o njemu mogao pričati satima jer ga je istraživao mjesecima.



"Radi se o članu jedne narko skupine zove se Tito i Dino koju je istraživala američka DEA", pokazujući dokumente, odnosno zamolnicu holandskog tužilaštva koja je upućena institucijama u BiH.



"Ova grupa se vjerovatno može povezati sa nekoliko zaplijenjenih velikih pošiljki kokaina", naveo je Avdić rečenicu iz zamolnice.



Kako navodi, ovoj grupi je 14 tona kokaina zaplijenjeno od 2016. godine.



"Mirza Gačanin je samo jedan od članova ovog kartela. Prema procjenama DEA-e, američke agencije za borbu protiv droge i prema dokumentima koje sam ja čitao, ovaj narko kartel spada među 50 najvećih narko kartela nas vijetu i vodi ga Bosanac. Mirza Gačanin je dio ovog kartela i on u posljednje virijeme ima nesuglasice a majkom Edina Gačanina oko tih silnih poslova sa drogom i kokainom i on je u proteklom periodu investirao preko bh. firmi i državljana", poručio je Avdić, te dodao da su mu kolege novinari iz Holandije dostavile spisak Gačaninovih stanova i nekretnina u Bredi.



"Želio bih da se zahvalim brojnim kolegama iz drugih medija, poput vaše televizije N1, i naročito Udruženju BH novinari koje je alarmiralo i međunarodna udruženja tako da su se oglašavali i Reporteri bez granica i udruženja za zaštitu novinara gdje su meni ponudili čak izmještanje iz Bosne i Herceogovine", naveo je.



U vezi ovih prijtenji, Avdić kaže da je dao izjavu u SIPA-i, te da im je dao sve materijalne dokaze.



"Tužilaštvo BiH do sada nije poduzelo ništa. Mene danas kolege iz Njemačke pitaju da li je nešto poduzeto. Ne, nije ništa", navodi Avdić.





