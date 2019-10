Potpredsjednica Naše stranke Irma Baralija održala je konferenciju za novinare povodom presude Evropskog suda za ljudska prava o neodržavanju izbora u Mostaru.

Irma Baralija / 24sata.info

"Moja advokatica je jedina u BiH vjerovala da je moguće pobijediti", kazala je Baralija, koja je podnijela tužbu protiv BiH Evropskom sudu za ljudska prava.



Ona je kazala kako su je svi uvjeravali da je prije potrebno iscrpiti sve pravne norme u BiH, dok je advokatica kazala kako je potrebno odmah ići u Strasbourg.



Advokatica Dženana Hadžiomerović je kazala da je sretna đšto će se izbori u BiH napokon mrati održati



"Presuda nalaže da u roku od šest mjeseci, ukoliko ne dođe do izmjene Izbornog zakona, Ustavni sud Bih mora naći rješenje za održavanje izbora", kazala je advokatica Hadžiomerović.



Ona je istakla kako sada očekuje da Ustavni sud donese rješenje, jer je nelogično da Ustavni sud ne ispoštuje odluku Evropskog suda za ljudska prava.



"Domaća vlast mora osigurati građanima ljudska prava. Lopta je sada na Parlamentu BiH, koji će morati profunkcionirati", kazala je Baralija.



Dodala je i kako neće dozvoliti da je bilo kakav nacionalistički narativ vodi.



"Želim da živim u normalnom gradu, jer moji sugrađani zaslužuju da žive kao i svi drugi građani. Naše potrebe nisu posebne, one su samo onakve kakve imaju građani svih normalnih gradova đirom svijeta", kazala je Baralija.



Podsjećamo, Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je presudu protiv BiH zbog neodržavanja lokalnih izbora u gradu Mostaru.



Evropski sud za ljudska prava u presudi je jednoglasno presudio da je postojalo kršenje člana 1. Protokola br. 12 (opšta zabrana diskriminacije) Evropske konvecije o ljudskim pravima.



Presudom se tumači da je podnositelju zahtjeva onemogućeno da glasa ili se kandidira na lokalnim izborima.



Evropski sud smatra da je podnositelju zahtjeva to pravo onemogućeno neuspjehom vlasti da provedu Odluku ustavnog suda BiH iz 2010. godine.



Podsjećamo, Ustavni sud BiH je u novembru 2010. godine zatražio djelimičnu promjenu Statuta Mostara, koji je 2004. godine nametnuo bivši visoki predstavnik OHR-a Paddy Ashdown.



(24sata.info)