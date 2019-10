Nadprosječno toplo i stabilno vrijeme je iza nas. Od utorka, 29. oktobra, pa do četvrtka 31. oktobra u Bosni i Hercegovini prognozira se oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

ilustracija / 24sata.info

Na visokim planinama moguć je i slab snijeg. U petak i za dane vikenda očekuje se stabilizacija vremenskih prilika. Na jugu Hercegovine prognozira se pretežno vedro, a u Bosni pretežno oblačno s maglom u prijepodnevnim satima, javlja FHMZBiH.

Temperature zraka će opadati tokom sedmice. U prvom dijelu sedmice, jutarnje temperature kretat će se od 5°C do 10°C u Bosni, a u Hercegovini do 14°C. Najveće dnevne temperature kretat će se između 14°C i 19°C u Bosni, a u Hercegovini do 23°C.

U nastavku sedmice, jutarnje temperature zraka biće u rasponu od 3 °C do 9 °C, na jugu do 14°C, a najveće dnevne od 6°C do 12°C u Bosni, a na jugu zemlje do 16°C.

Sljedeće sedmice, od 4. do 11. novembra, prema raspoloživim sinoptičkim podacima, očekuje se, uz blagi porast temeperature zraka, povremena kiša koja bi trebala biti intezivnija na jugu zemlje. U Bosni je tokom dana moguća magla i niska oblačnost.

Jutarnje temperature između 7°C i 14°C, a najviše dnevne u rasponu od 13 do 18°C.

(24sata.info )