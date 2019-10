Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović izjavio je Feni da je danas, četiri dana nakon svjedočenja oboljelih građana u Parlamentu BiH o korištenju kanabisa u medicinske svrhe, u Banjoj Luci imao sastanak s ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem, te da je neupitna njegova podrška legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

Magazinović je kazao da su razgovarali o tome na koji način je to najbolje napraviti, te da su se dogovorili da se angažiraju u pravcu iznalaženja najbržeg pravno neupitnog modela, svjesni činjenice da najteže oboljele građane ne interesuje politički dio kako će se doći do legalizacije ovih medikamenata, već njih interesuje da se to desi što je prije moguće.

- Prepoznao sam u ministru Šeraniću razumijevanje i njegovo shvatanje da se nema baš previše vremena za gubiti i da treba konkretno djelovati kako najugroženiji, teško oboljeli građani ne bi više bili u situaciji da svoje pravo na zdravlje ostvaruju praktično na nelegalan način - naveo je Magazinović.

Napomenuo je da se u međuvremenu desilo da je i Rezolucija Evropskog parlamenta, koja također afirmiše korištenje kanabisa u medicinske svrhe, dala svoje rezultate i u drugim državama, „tako da se ovim, na neki način, BiH samo pridružuje velikom broju zemalja koje su omogućile i ovu vrstu medikamenata svojim građanima, nikako ne sporeći sve ostale medicinske metode liječenja pojedinačnih bolesti“.

Magazinović ističe da ono što ohrabruje u ovome svemu je da ne postoji političko neslaganje u vezi s ovom temom, za razliku od brojnih drugih tema u našoj političkoj zbilji.

Naveo je i pozitivan stav Agencije za lijekove BiH, farmaceutskih komora RS-a i Federacije BiH, neupitnu podršku entitetskih ministarstava zdravlja, Ministarstva sigurnosti na državnom nivou kao i Ministarstva civilnih poslova BiH.

- Dobra strana priče je da se svi slažu oko ovoga, sada samo to treba operacionalizirati da ovo ne bi postao jedan projekt koji traje duži niz godina, jer se radi o specifičnoj materiji. Oni koji čekaju rezultat rada onih koji primaju platu da to omoguće građanima, nisu baš u stanju da čekaju godinama - naglasio je Magazinović.

Dodao je kako je najvažnije da postoji dobra volja i „da su ljudi spremni da tražimo način koji je najbrži“.

Podsjećanja radi, Magazinović je prije četiri dana, u saradnji s Udruženjem KanaBiH, u Parlamentarnoj skupštini BiH organizirao događaj pod nazivom "Bolje ilegalno živ, nego legalno mrtav“, gdje su prisutni mogli čuti neka od svjedočenja o liječenju osoba oboljelih od najtežih bolesti koje su, koristeći ulje kanabisa, uspjeli značajno popraviti svoje zdravstveno stanje.

