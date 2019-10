Evropska unija od 2022. godine planira uvođenje sistema evidentiranja ulaza i izlaza na šengenskim granicama kojim će biti izbačeno pečatiranje pasoša, pišu Nezavisne novine.

Ilustracija / 24sata.info

List navodi da se ovaj sistem uvodi jer je alternativa bila vraćanje viza i uzimanje biometrijskih podataka u konzularnim predstavništvima zemalja članica Šengenske unije u Bosni i Hercegovini, što EU nije željela ni da razmatra kao opciju.



"Nezavisne" su nedavno objavile da EU uvodi sistem registracije putnika ETIAS, nakon čega su brojni regionalni mediji prenijeli informacije da će EU uvesti skeniranje prstiju i lica, međutim, prava informacija je da će se ovi podaci uzeti samo jednom i da više neće biti potrebno ni skeniranje, ni pečatiranje u pasošima.



Precizirano je i da su ETIAS i novi sistem prelaska granice dva potpuno različita sistema.



Službenik za odnose sa javnošću Odjeljenja Evropske komisije za bezbjednost, regulacije, vladavinu zakona i temeljna prava Katarzyna Kolanko rekla je da je ETIAS planiran da počne sa radom 2021. godine, međutim, moguće je da dođe do kašnjenja i da primjena počne u vrijeme kad i novi režim prelaska granice.



Kolanko je navela i da nisu tačni ni navodi da će ulaskom Hrvatske u Schengen doći do komplikacija i usporavanja prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske jer Zagreb već primjenjuje šengenska pravila na svojim granicama.



Štaviše, pošto neće biti pečatiranja pasoša, to znači da će sve podatke biti moguće provjeriti samim skeniranjem, bez listanja putne isprave, a Kolanko navodi da će se na ovaj način veoma brzo provjeriti da li je osoba prekoračila tromjesečno ograničenje boravka na teritoriji šengenskog prostora.



"Sistem će provjeriti ime i prezime, validnost dokumenta, otisak prsta i lice. Ne samo da neće biti nikakvih dodatnih opterećenja za one koji putuju, nego će prelazak granice biti brz i jednostavan", rekla je Kolanko.



ETIAS je sistem po kojem će se državljani BiH, stariji od 18 godina, koji planiraju da putuju u EU prvo morati popune online formular koji košta sedam eura, a važiće tri godine ili do isteka važećeg pasoša.



Popunjavanje formulara se može obaviti za deset minuta, a trebaće unijeti ime, datum i mjesto rođenja, email adresu i broj telefona, prvu državu Schengena ulaska, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu i zdravstvenom stanju, te pružiti odgovore na osnovna bezbjednosna pitanja.



U EU kažu da će procedura odobravanja u 99 posto slučajeva trajati nekoliko minuta, a da će samo u izuzetnim slučajevima biti potrebne dodatne provjere.



(SRNA)