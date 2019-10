Bezbjednosna situacija na području Unsko-sanskog kantona sve se više komplikuje zbog neprestanog priliva novih migranata na ove prostore i pretrpanosti sadašnjih smještajnih kapaciteta u kojima borave.

Foto: AA

Prema riječima Ale Šiljdedića, portparola MUP-a USK, incidenti čiji su vinovnici ilegalni strani državljani postali su svakodnevica u Bihaću i policija ima pune ruke posla da spriječi moguću eskalaciju cjelokupne situacije.



"Samo u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano je 168 krivičnih djela, a u međuvremenu taj broj se i povećao. Evidentirano je preko stotinu slučajeva kršenja javnog reda i mira, te više od 680 različitih incidentnih situacija u kojima su vinovnici migranti", istakao je on.



Prema njegovim riječima, najveći broj incidenata dogodio se između samih migranata, a najčešće su međusobne tuče, fizički napadi i povređivanja. Također, česti su slučajevi ugrožavanja imovine građana i mahom se radi o krađama i provalama. S obzirom na to da se očekuje skoro pogoršanje vremenskih prilika, strahuje se od pogoršanja sigurnosne situacije. Zbog toga je na posljednjoj sjednici Skupštine USK pokrenuta inicijativa za formiranje rezervnog sastava policije.



Inicijativu je podnio skupštinski poslanik Hajrudin Halilović, obrazloživši to time da nema dovoljno policajaca koji bi se suprotstavili migrantskoj krizi, a sadašnje policijske snage su iscrpljene. Istakao je kako Vlada USK treba razmotriti uvođenje rezervnog sastava u skladu s finansijskim mogućnostima te da bi u tom sastavu trebalo biti oko 100 mladih policijskih službenika, te smatra kako bi se na taj način mogao povećati i broj mladih ljudi koji bi se zaposlili.



Goruće pitanje u USK vezano je za budući prihvatni centar za ilegalne strane državljane. Vlasnici sadašnjih prihvatnih centara "Bira" u Bihaću i "Miral" u Velikoj Kladuši odbili su da produže ugovore o smještaju migranata kojih u oba centra ima više od 2.000. Na lokalitetu Vučjak boravi oko 1.000 migranata pod šatorima, a humanitarne organizacije upozoravaju na moguću katastrofu ukoliko se ubrzo za njih ne pronađe adekvatan smještaj. Prema procjenama policije, svakodnevno na područje USK pristiže između 150 i 200 novih migranata. Operativna grupa smatra kako je lokacija Medeno polje u ovome trenutku najbolje rješenje za novi prihvatni centar, ali se tome protive lokalne vlasti i međunarodne organizacije.





(NN)