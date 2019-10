Nejedinstvo unutar Evropske unije (EU) najviše osjećaju zemlje Zapadnog Balkana, poručio je Muharem Zejnullahu, generalni počasni konzul Republike Albanije u BiH, javlja anadolu Agency (AA).

On je danas na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi "Zapadni Balkan u raljama evropskog nejedinstva", istakao da je odluka lidera članica EU da ne otpočnu pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom "strahovita poruka" cijelom regionu.



"Sa žaljenjem je ovo dočekano u Albaniji od institucija i mladih koji su rezignirani ovim stavom i sukobom velikih sila koje se prelamaju preko naših leđa. Poruka je strahovita, ne samo za ove dvije zemlje koje su uporno radile na svemu onome što im je Evropska komisija dala za zadaću da dosegnu taj stepen koji će ih dovesti do toga da budu predložene za dobijanje datuma", rekao je Zejnulahu.



Istakao je da o evropskom nejedinstvu upravo svjedoči odluka o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, ali i dijalog između Beograda i Prištine.



"Svjedoci smo onog što se desilo u slučajevima Albanije i Sjeverne Makedonije, svjedoci smo onog što se događalo i dalje se dešava kada je u pitanju Dijalog između Kosova i Srbije. Jedan neprincipijelan dijalog koji je vođen od Evropske unije. Svjedoci smo da zvaničnici EU nisu dorasli svojim zadaćama da dođu do pravih rješenja. To nejedinstvo i raskorak ko će biti lider unutar EU mi zemlje Balkana najviše osjećamo", rekao je Zejnullahu.



Profesorica Lada Sadiković istakla je da je Evropa 1992. napravila veliku grešku prema BiH, koju su njeni građani, kako je kazala, skupo platili.



"Pošto je potvrđeno da je BiH zarobljena država, kako je moguće da sama izvršava svoje obaveze i sama sprovodi mir kada ih ne izvršavaju ni oni koji su dužni prema općem okvirnom sporazumu da djeluju da to su visoki predstavnici. Zašto nisu donijeli sve potrebne zakone da država ojača i preuzme svoju uloge države, nacije, potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda", rekla je Sadiković i dodala:



"Da li je moguće da će se ista greška ponoviti, ovog puta s nesagledivim posljedicama. Zar nije 'nonsens' da je Evropski sud u Strassbourgu osporio sva rješenja koja je EU potpisala u Daytonu kao specijalni pregovarač i sada traži od nas da mi to sami ispravimo i implementiramo. Iz neprava se ne može izvući pravo. To je glavna greška EU koja je počinjena prema nama, a zapravo se radi o izbjegavanju direktne primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Svaki zakon koji se donese na teritoriji BiH mora biti usklađen sa Evropskom konvencijom, a kamoli Ustav koji je jedini u svijetu koji sadržava diskriminatorne odredbe a nije usklađen sa Evropskom konvencijom”.



Profesor Marinko Pejić dodao je da je EU pogriješila kada je ustrojila Bosnu i Hercegovinu kao državu kakva je danas.



"Agresor je dobio pola države i u tom dijelu Bošnjaci i Hrvati nemaju nikakvih prava. Oni su za vrijeme rata istjerani iz svojih ognjišta i nisu imali mogućnost vratiti se. Situacija je katastrofalna. EU nije činila ono što je trebala na ustrojstvu BiH u kojoj mogu živjeti svi građani koji u njoj boravi. Bilo je nade, obećanja da će na neki način pomoći BiH u EU, ali nažalost, prošlo je nekoliko desetljeća i BiH umjesto da ide naprijed, ona zapravo stagnira", poručio je Pejić.



