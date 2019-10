Veoma je važan glas, koji su podigli Bošnjaci u Švedskoj protiv dodjele Nobelove nagrada za književnost Peteru Handkeu, negatoru genocida u Srebrenici, koji je veličao ratne zločince - ukazao je Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entitata RS.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Salkić je, tokom dvodnevne posjete građanima Bosne i Hercegovine koji žive u Švedskoj, održao tribine i predavanja na kojima je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.



Na skupovima u gradovima Geteborg i Boras, entitetski potpredsjednik je posebnu pažnju posvetio diskriminaciji Bošnjaka u bh. entitetu RS, negiranju genocida i bosanskog jezika, te snažnijem uključivanju dijaspore u demokratske procese u Bosni i Hercegovini.



Istakao je da su građani koji trenutno žive izvan domovine ogroman potencijal i oslonac za budući napredak i razvoj Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Salkićevog kabineta.



-Svaki put želim da naglasim važnost vašeg uključivanja u demokratske procese u Bosni i Hercegovini, kako bi dali svoj doprinos na putu jačanja demokratskih kapaciteta u našoj domovini. Pozivam vas da tu mogućnost, kao odgovorni građani, iskoristite - dodao je on.



Jedan od načina da se trenutno stanje u našoj zemlji promijeni jeste, kako je rekao, putem demokratskih procesa i izborom snaga koje žele nastaviti borbu za Bosnu i Hercegovinu.



-Više od 80.000 naših građana u Švedskoj mogu značajno pomoći na ovom putu jačanja demokratskih kapaciteta. Vašim aktivnijim učešćem i našim zajedničkim radom, političkom i pravnom borbom i predstavljanjem naših problema široj međunarodnoj zajednici, možemo učiniti puno više da zaustavimo diskriminaciju nad našim narodom u bh. entitetu RS. Sistemska diskriminacija, koja je zahvatila skoro sve segmente društva, svakodnevno tjera naše ljude na napuštaju taj dio Bosne i Hercegovine. Moramo zajedno učiniti više da se to stanje promijeni, a to je posebna obaveza onih koji su protjerani s prostora današnjeg bh. entiteta RS - kazao je na tribinama potpredsjednik Salkić.



Tokom dvodnevnog boravka u Švedskoj, potpredsjednik je u Geteborgu i Borasu promovirao i svoju knjigu „Godine borbe za slobodu, čast i dostojanstvo“, koja govori o višegodišnjoj borbi protiv sistemske diskriminacije nad Bošnjacima u bh. entitetu RS.



Entitetski potpredsjednik je u Borasu prisustvovao i akademiji koja je upriličena u povodu godišnjice useljenja u džamiju, u kojoj se okupljaju Bošnjaci i drugi muslimani u ovom gradu, te je bošnjačkoj zajednici čestitao na uspjesima koje su postigli u Borasu.



(FENA)