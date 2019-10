U Sarajevu je od 23. do 25. listopada održan 41. Međunarodni sajam turizma, ugostiteljstva i turističke berze. Na sajmu se predstavilo više od 70 izlagača iz Bosne i Hercegovine(BiH), Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Turske.

Sarajevo / 24sata.info

Cilj manifestacije bila je afirmacija i što bolje pozicioniranje bh turističke ponude u regiji. Pored prezentiranja turističke ponude, na sajmu su održane stručne konferencije, promocije, te bogat kulturno-umjetnički program.



Drugu godinu za redom na sajmu sudjeluje i Turistička organizacija grada Trebinja. Direktor ove organizacije Marko Radić naglašava kako je ovaj grad sve posjećenija turistička destinacija.



"Nama je Sarajevo i taj dio BiH jako bitan. Mnogo Sarajlija je porijeklom iz Hercegovine i vrlo rado dolaze u te južne krajeve. Turizam u Trebinju je okarakteriziran kao jedna od tri strateške grane. Veliki broj državnog i privatnog kapitala ulaže se u tu granu", kazao je Radić.



Zdenko Barešić, vlasnik je firme za proizvodnju prirodnih sokova iz Kreševa. Na sajmu se predstavio zajedno sa Turističkom organizacijom te općine. Kaže kako je Kreševo tipična bosanska čaršija u koju rado navrate i turisti.



"Prema evidenciji Turističke zajednice Kreševo, taj grad posjeti mjesečno oko 1.500 turista. U to se ne ubrajaju domaći turisti koji svakodnevno posjećuju planinu Inač gdje je poginuo Džemal Bijedić i Planinarski dom Lopata", istakao je Barešić.



BiH postaje sve atraktivnija turistička lokacija u svijetu. Mnogi turisti rado posjete i kraljevski grad Jajce.



Samer Žužić iz Agencije za kulturnu-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Jajca kaže kako ovaj grad ima, itekako, što ponuditi turistima.



"Svake godine imamo sve više posjeta u avanturističkom turizmu, planinarenju i drugim aktivnostima koje Jajce nudi", naglasio je Žužić.



Redoviti gost sajam je i Turistička organizacija grada Tivta iz Crne Gore. Direktorica ove organizacije Gabrijela Glavočić za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže:



"Opština Tivat generiše najviše posjeta turista iz regiona, osobito iz BiH. Bilježimo napredak u noćenjima na teritoriji naše opštine. Na ovaj sajam dolazimo svake godine kako bismo predstavili zimsku turističku sezonu i program uoči novogodišnjih praznika", objašnjava Glavočić.



Promocija bosanske kuhinje



Tema ovogodišnjeg sajma bila je "Outdoor i avanturistički turizam", kazao je direktor Kulturno-sportskog centra Skenderija Amer Kapo. Na pitanje kakav je značaj ove manifestacije Kapo je odgovorio:



"Ovo je idealna prilika da se susretnu poslovni ljudi i da traže rješenja kako obogatiti turističku ponudu BiH".



Važan segment sajma je i ugostiteljstvo. Udruženje kuhara BiH ove godine organiziralo je raznovrstan program. Predsjednik ovog Udruženja Nermin Hodžić kazao je kako su svi programi imali za cilj promovirati tradicionalnu bosansku kuhinju.



Prvi dan sajma pripremljena je tarhana, a posjetiteljima podijeljeno preko 1500 porcija ovog jela.



"Želimo promovirati bosansku kuhinju. Odabrali smo tarhanu kako bi smo očuvali to jelo od zaborava. Pripremali smo i tradicionalna bosanska jela u saradnjis udruženjima žena iz Vareša i Hadžića. Udruženje kuhara u BiH je zajedno sa učenicima Mješovite srednje škole Džemal Bijedić iz Goražda kuhalo i prezentiralo jela", istakao je Hodžić.



Jedan od degustatora tarhane bio je i Šaban iz Sarajeva.



"Meni se sviđa. Ja sam kuhar dvadeset godina jer me je žena ostavila i tako sam naučio svašta kuhati", kazao je kroz smijeh Šaban.



Sastavni dio sajma je i turistička ponuda stranih ponuđača, koji su zainteresirani da pored svojih turističkih destinacija, upoznaju i bogatu turističku ponudu BiH.



(RSE)