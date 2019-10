U Bosni i Hercegovini iz godine u godinu sve je više beskućnika, a skoro svi prihvatni centri širom države puni su već početkom jeseni, prije pada temperatura zraka.

Ilustracija / 24sata.info

Da je situacija u Sarajevu ove godine gora nego prošle svjedoče podaci iz sarajevskog Gerontološkog centra. Ipak, kapacitet od 25 kreveta, koliko imaju, nije povećan.



Kapaciteti već puni, ljudi dolaze u zapuštenom stanju



"Trenutno ih je u prihvatilištu 19, oni su ovdje već duže vrijeme. Ono što mogu sa sigurnošću reći jeste da je ove godine situacija gora nego prošle, to se može vidjeti prije svega po činjenici da ljeti inače imamo samo pet ljudi u prihvatilištu, dok ih je ove godine bilo čak 15", rekli su iz Sarajeva.



Očekuju da će broj beskućnika porasti, a ako ih bude više od 25, morat će naći način da dodaju još nekoliko kreveta kako bi smjestili što je više ljudi moguće.



"Svi koji dolaze, stižu u zapuštenom stanju. Neki su promrzli, a svi su neuredni, neokupani... Prije nekoliko dana nam je došao čovjek koji je živio sam, dugo se o njemu niko nije brinuo. Okupali smo ga, nahranili i pobrinuli se za njega. Preminuo je dan kasnije zbog posljedica nebrige i zapuštenosti", govore nam.



Upravnik Kolektivnog centra u Mihatovićima kod Tuzle Midhat Vrabac kazao nam je kako su kapaciteti koje ovaj centar ima već popunjeni.



"Beskućnika ima mnogo na području cijele Tuzle. Ima onih koji se zavuku negdje pa prenoće, snađu se za hranu, ali čak i oni dolaze u centar kada temperature zimi padnu ispod nule. Ili dođu sami, ili ih policija i socijalni radnici dovedu da se ne bi smrzli", govori nam Vrabac. Mnogi se zadrže samo preko zime pa na proljeće napuštaju centar i odlaze dalje.



Vrabac dodaje kako u tuzlanskom centru trenutno boravi deset beskućnika, a to su uglavnom stalni korisnici.



"Osim toga, imamo oko 60 ljudi koji su tu porodično, što beskućnika, što onih u stanju socijalne potrebe", kaže nam upravnik.



Među beskućnicima nema stranaca, to su samo bh. državljani



Što se tiče migranata i stranih državljana, iz svih prihvatnih centara koje smo kontaktirali obavijestili su nas da ih ne primaju te da i one koji zalutaju kod njih tražeći pomoć preusmjere na pravu adresu.



"Naše prihvatilište ima kapacitet od deset kreveta. Trenutno kod nas borave dvije osobe, ali očekujemo da će taj broj porasti kada počne zima. Čak i ako popunimo kapacitet, u hladnijem periodu nećemo odbiti nikoga ko pokuca na naša vrata te ćemo naći način da ga zbrinemo", poručili su iz Gerontološkog centra u Banjoj Luci.



Beskućnici s područja Zeničko-dobojskog kantona smještaj pronalaze u Prihvatnom centru "Duje", dok u Mostaru postoje dvije organizacije koje se bave zbrinjavanjem beskućnika.



"Naš centar je trenutno zatvoren jer se u njemu izvode radovi sanacije podova, nakon čega slijedi instalacija vode. Generalno govoreći, trudimo se svakom čovjeku pristupiti kao individui i pomoći mu u rješavanju njegovih problema. Teško je govoriti o brojci ljudi koji spavaju na otvorenom u Mostaru, pojedince smo smjestili u dom, neki su zbrinuti u Centru za socijalni rad Mostar, a neki su, nažalost, preminuli", kažu nam iz Udruge Minores iz Mostara.



Dodaju kako su za neke beskućnike osigurali privatni smještaj, a kako im u svemu tome aktivno pomažu građani iz Mostara i okoline.



Iz geronotoloških centara su nam rekli kako beskućnike najčešće dovode socijalne službe, ali kako oni ostaju onoliko koliko žele. Iako je broj dana koje mogu provesti u ovim smještajima definisan zakonom, zakon također ostavlja mogućnost produženja boravka dok se ne nađe adekvatan smještaj.



