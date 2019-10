Nema tih riječi kojima bih opisala osjećaj dok darujem krv u nekoj od akcija kojima se redovno odazivam, kaže Mevla Sarajlić iz bugojanskog naselja Kopčić na početku razgovora za Federalnu novinsku agenciju.

Prvi put je, dodaje, krv darovala 1982. još kao djevojka u svom rodnom Travniku, a to je nastavila i nakon udaje dolaskom u Bugojno, gdje je postala aktivna članica tamošnjeg udruženja dobrovoljnih davalaca krvi.

- Registrirano je da sam krv dobrovoljno dala pedeset puta, ali je taj broj sigurno veći, jer sam to činila i prije no što sam zvanično postala dobrovoljni davalac krvi - naglasila je.

Ističe da nikada nije zažalila što je postala vlasnik knjižice zbog koje je danas veoma ponosna, i da krv daje bez ikakvih problema.

- Najbolja satisfakcija tome je ako znam da sam nekome pomogla, a desilo se to mnogo puta do sada. Drago mi je da sam u prilici da pomognem i činit ću to dok god budem mogla. I, niko mi za to ne treba platiti, jer ja to mogu, i želim - naglasila je.

Uvjerena je da se, zbog toga što redovno poklanja krv, puno bolje osjeća dok obavlja uobičajene ženske poslove u kući i, skupa s ostalim članovima porodice, doprinosi tome da kućni budžet bude veći.

- Moja porodica se već godinama bavi izradom starina, koje za svoje kupce uzimaju vodeći tržni centri u našoj zemlji. Imamo puno posla, ali ga radimo sa zadovoljstvom i ljubavlju. Isto je i kada darujem krv. Činim to drage volje, nikada ne pitajući kome će ta moja krv otići, kako se zove i koje je nacije i vjere osoba kojoj pomažem. To je najmanje važno – istaknula je.

Priznaje kako ju je nedavno iznenadila vijest da je postala dobitnica Srebrne plakete Crvenog križa Federacije BiH, čime je nagrađena njena višegodišnja humanost u aktivnostima dobrovoljnog darivanja krvi.

- Nisam mogla prisustvovati dodjeli priznanja koja je organizirana u Grudama. Ali, hvala svima koji su se sjetili da me, na ovaj način, nagrade. Lijepo je kada znate da vas zajednica cijeni zbog toga što radite. Naravno, još je bitnije to što pomognete ljudima, koji trebaju vašu krv da prežive i oporave se - zaključila je.

Ohrabrena činjenicom da ima punu podršku svoje porodice, supruga, sina i kćerke, te komšija i brojnih prijatelja, ova hrabra i vrijedna žena na kraju kaže da će i dalje darivati krv onima kojima ona bude potrebna.

- Mislim da nema ništa humanije od toga i da bi svi oni koji su u mogućnosti trebali dobrovoljno davati krv. Vjerujte, bit će u duši sretniji i zdraviji - poručila je Mevla Sarajlić.

