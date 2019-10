Srpski predstavnici zapadnokrajiških povratničih općina spremni su da naprave kampove ispred Vijeća ministara u Sarajevu ukoliko bi došlo do izmještanja migranata iz Bihaća u selo Medeno Polje kod Bosanskog Petrovca.

Goran Broćeta / 24sata.info

Na to je upozorio srpski delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta.



"Ako bi do toga došlo, srpski predstavnici vlasti u ovim općinama spremni su da pozovu stanovnike Drvara, Glamoča, Bosanskog Petrovca, Grahovo da se u kolonama upute prema Vijeću ministara u Sarajevu i da tamo naprave svoje kampove, pa neka vlasti na nivou BiH vide kako da riješe krizu", rekao je Broćeta novinarima nakon sastanka u Medenom Polju srpskih predstavnika u FBiH.



On je istakao da srpski predstavnici vlasti u ovim općinama ne smiju dozvoliti da "vjekovna srpska područja postanu predmet trgovine sitnih interesa".



"Razumijem sarajevsku politiku da ih nije briga za srpsko stanovništvo u zapanokrajiškim opštinama, ali ne mogu da razumijem srpske predstavnike u Vijeću ministara u tehničkom mandatu da ovo mogu da dozvole", rekao je Broćeta.



On je poručio da predstavnici povratničkih općina u zapadnoj Krajini neće dozvoliti da se premiještaju migranti iz Bihaća u Medeno Polje ili u druge općine, gdje su Srbi većinsko stanovništvo.



"Iskoristićemo sva legitimna prava i nećemo dozvoliti da se to desi, jer bi to značilo da u budućnosti imamo seobu našeg stanovništva prema Republici Srpskoj", kaže Broćeta.



Prema njegovim riječima, eventualno naseljavanje migranata na područje općina zapadne Krajine sa srpskom većinom značilo bi da ponovo treba da se prave kolektivni centri po Republici Srpskoj, a tu "golgotu srpski narod ne želi ponovo da proživljava".



Operativna grupa za pitanje migracija u Unsko-sanskom kantonu zatražila je u ponedjeljak, 21. oktobra, hitno izmještanje migranata iz prihvatnog kampa Vučjak kod Bihaća.



Medeno Polje kod Bosanskog Petrovca jedno je od zamjenskih lokacija kojima se spekulira.





(SRNA)