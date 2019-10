Značaj kvalitetnog obrazovanja, tema je o kojoj u petak u Travniku rapravljaju sudionici obrazovne dijaloške platforme, koja se održava u okviru projekta "Dijalog za budućnost".

Izvršna direktorica Genesis Projecta Dijana Pejić kazala je Feni da projekt obuhvaća ukupno 28 gradova i općina u BiH, te da je skup, na kojem sudjeluju predstavnici obrazovnih ustanova, javnih institucija i nevladinog sektora, fokusiran na važnost međunarodnih istraživanja.

- Povod je nedavno PISA testiranje koje govori koliko su naša djeca u stanju, ono šta nauče u školi, primijeniti u svakodnevnom životu. Rezultati za cijeli svijet očekuju se u decembru i oni obično donose određenu vrstu šoka, jer zemlje spoznaju koje su to slabe strane obrazovanja i šta treba mijenjati - naglasila je Pejić.

Na upit da prokomentira probleme koji koče obrazovanje u Srednjobosanskoj županiji, poput fenomena "dvije škole pod jednim krovom", Pejić je istaknula da ta županija nije izoliran slučaj, jer su segregacija i diskriminacija prisutni i u ostalim područjima.

- Nije SBŽ jedini s tim problemima, a i u onima sredinama gdje nema tog fenomena postoji segregacija i diskriminacija po osnovu etničke pripadnosti. Naravno da to koči naše obrazovanje i u SBŽ nam se često nameće ta tema, i to često od onih učenika koji nisu sretni zbog tih podjela i žele provoditi vrijeme s vršnjacima, ali im to politike ne dozvoljavaju - kazala je Pejić.

Ocijenila je da će obrazovanje u BiH u budućnosti morati proći kroz mnogo reformi, koje neće biti lako provesti.

- Naše obrazovanje je decentralizirano, u nadležnosti je kantona, a svaki kanton ima svoju politiku. Tako da, nažalost, budućnost obrazovanja je vrlo neizvjesna - istaknula je Pejić.

Obrazovna dijaloška platforma realizira se u okkviru projekta "Dijalog za budućnost" koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP, u partnerstvu sa Predsjedništvom BiH.

Projekt je financiran sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira/Fonda za izgradnju mira (PBF), te sredstvima Veleposlanstva Norveške.

(FENA)