Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je danas u Sarajevu, na događaju pod nazivom "Bolje ilegalno živ, nego legalno mrtav“, kazao da je krajnje vrijeme da država stane iza teško oboljelih, da medicinske institucije preuzmu njihovo liječenje, a "ne kao što to danas rade kojekakvi dileri“.

Istaknuo je da ulje kanabisa za liječenje koriste mnogi, te da na njihovoj nevolji zarađuju mnogi, a da je upitan kvalitet proizvoda koji im se prodaje.



- Imamo dobru i lošu vijest. Dobra vijest je da postoji politička saglasnost da se legalizuje kanabis u medicinske svrhe. Loša vijest je što to ide sporo, jer ovi ljudi imaju sve, i razumijevanje i želju za izliječenjem, samo nemaju vremena - kazao je Magazinović.



Po njegovim riječima, današnji događaj koji je on organizirao u saradnji s Udruženjem KanaBiH, jeste vapaj i poziv institucijama na svim nivoima vlasti da se ovaj proces ubrza.



Prisutni su mogli čuti neka od svjedočanstava o liječenju osoba oboljelih od najtežih bolesti koje su, koristeći ulje kanabisa, uspjeli značajno popraviti svoje zdravstveno stanje.



Magazinović je naveo kako je razgovarao s ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem, koji je nadležan za ovo pitanje, te da on daje podršku i čini ono što je njegov posao. Napomenuo je da je jučer razgovarao i s ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem koji također daje podršku. Agencija za lijekove BiH je dala "zeleno svjetlo“, kao i farmaceutske komore Republike Srpske i Federacije BiH.



- Trenutno se čeka na mišljenje Ministarstva zdravlja RS-a. Oni nisu protiv, samo se razlikuju u načinu na koji ovo treba da se riješi. Postoje dvije opcije, jedna je podzakonskim aktima i to može biti jako brzo, odmah po dobijanju saglasnosti. Druga opcija je promjena zakona, koja također kad parlament funkcioniše normalno i kad postoji volja, može biti brzo. Međutim, u ovim okolnostima, mislim da je to lošija opcija – naveo je Magazinović.



Izrazio je nadu da će "politika u BiH pokazati ljudsko lice time što će svi oni koji učestvuju u lancu donošenja odluka, iako pokazuju dobru volju i saglasnost za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, učiniti i onaj dio svog posla da to bude puno brže nego što bi inače bilo“.



Pojašnjavajući šta bi trebalo promijeniti u zakonu, kazao je da se sada kanabis tretira na isti način i stoji u istoj koloni kao i heroin i kokain.



Po njegovim riječima, potrebno je da se kanabis u medicnske svrhe iz te kolone prebaci u drugu kolonu koja kaže "dozvoljeno pod striktnim nadzorom ljekara“.



- Tada smo već ove ljude rasteretili toga i eliminisali njihov strah da će biti uhapšeni zato što to kupuju u Sloveniji u apoteci, gdje je to sasvim normalno i legalno, ali onda prenose preko granice. Ili drugi strah, kada kupuju od dilera da li su dobili ulje kanabisa ili im je neko stavio motorno ulje – istaknuo je Magazinović.



Dodao je da je suština u tome da kada kupite nešto, država mora stati iza toga i laboratorij koji tvrdi da je to ono što ste kupili.



- Ono što ćete vi kupiti od dilera na ulici, vi ne znate šta je to. Također, nema razloga da za proizvod koji košta 150 eura u Hrvatskoj ili Sloveniji, ovdje plaćate 500 eura, ali ne apoteci – istaknuo je Magazinović.



Osnivač Udruženja KanaBiH Irfan Ribić, koji je obolio od multiple skleroze, iznio je svoje iskustvo u liječenju uljem kanabisa, kazavši da ništa specijalno nije uradio osim što je sebi htio spasiti život.



- Ja sam samo student koji je upisao Akademiju scenskih umjetnosti, nesretnim okolnostima našao se u kolicima, kasnije u krevetu i samo sam sebi htio spasiti život, ništa drugo - naveo je Ribić.



Istaknuo je da je nevjerovatno na koliko je razumijevanje nailazio, od običnog policajca koji ga sretne na ulici, do zvaničnika, inspektora itd.



- Uvijek sam imao ogromnu podršku i razumijevanje. Nikada nisam imao nikakav problem, ali sama činjenica da to stavite u svoj džep, da trebate otići negdje preko granice, meni ne treba nikakav policajac ili ministar, ja unutar sebe gotovo napola umirem kada znam da to moram prenijeti preko granice - ispričao je Ribić.



- Legalizacijom i kontorolom dolazimo do činjenice da ukidamo crno tržište. Hiljadu puta sam se postavio na taj način, možda mi čak ni novac nije toliko bitan, koliko mi je bilo bitno da li će me neko prevariti ili neće. Meni je dovoljno to što imam multiple sklerozu, što moram prenositi preko granice i na kraju da mi još neko totmast podvali. Toga sam se možda najviše bojao u cijeloj ovoj priči – kazao je Ribić.





