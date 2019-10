Britanska korporacija za emitiranje radijskog i televizijskog programa BBC uradila je kratki video prilog o stanju u migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini, opisavši ih da su "kao iz noćne more."

Arhiv / 24sata.info

Agencije za pomoć upozoravaju na humanitarnu katastrofu u BiH, gdje su ljudi suočeni sa zimom bez odgovarajućeg smještaja.



BiH je sada glavna ruta ka EU - u nju je od početka 2018. godine stiglo 45.000 migranata.



Službeni izbjeglički kampovi u zemlji su puni i vlada nije našla nove lokacije, uprkos tome što je od EU ovog ljeta dobila 14,8 miliona eura za to.



Humanitarna radnica Indira Kulenović je kazala da ako bi morala spavati u jednom od kampova da bi joj to bila najgora noćna mora. Kada su migranti upitani koliko dugo oni borave tu, neki su rekli da su tu već mjesec dana.



Migranti su kazali da nemaju hrane, a snimke pokazuju da njih 20 boravi i spava u jednoj prostoriji i da nemaju kreveta.



U video prilogu se vidi 14-godišnji migrant kako stoji ispred kampa i moli da ga puste da uđe.



- Već pet sati čekamo ispred kapije da uđemo - kazao je jedan od migranata u grupi koja se nalazila ispred ulaza u kamp.



BBC navodi da su kapaciteti kampa popunjeni i da će danas morati spavati na ulicama.



Izvještava da je BiH postala mjesto skupljanja migranata koji žele ući u EU, od kojih većina dolaze iz Sirije, Afganistana i Pakistana, a mnogi ostaju zaglavljeni na granici s Hrvatskom.



Vlasti u BiH su optužene za nemar jer kampovi nisu dobro postavljeni.



- Ovaj kamp je postavljen kao da je neko uzeo kamenčiće i samo ih razbacao - kazala je Kulenović za BBC.



Snimci prikazuju kamp u kojem su šatori nasumično raštrkani, a smeće se nalazi na sve strane.



Prije četiri mjeseca, vlada je postavila ovaj nezvanični kamp na nekadašnjem odlagalištu hemijskog otpada okruženog minskim poljima.



Snimak prikazuje mapu postavljenu u kampu koja upozorava na opasna, minama zagađena područja oko kampa i moli na oprez pri kretanju izvan granica kampa.



Humanitarne organizacije odbile su da upravljaju kampom, navodeći kao razlog da je previše opasno. Pet volontera Crvenog krsta dolaze kako bi im podijelili jedan obrok dnevno. Za ostalo se moraju sami snalaziti.



Nema vode, struje ni mjesta za održavanje higijena, a nemaju ni zdravstvenu zaštitu.



Novinarka BBC-a je ušla u šator u kojem su svi migranti zaraženi šugom, a Kulenović joj pojašnjava da nemaju lijekove koji bi im mogli pomoći i da je jedini način da spriječe širenje zaraze da drže sve zaražene u jednom šatoru.



- Ovo nije mjesto za ljudska bića. Ljetos su nekako i mogli boraviti ovdje, ali sada nikako - kazala je Kulenović.



Evropska Unija je dodijelila BiH 14,9 miliona eura za nove kampove, ali vlada još uvijek nije ništa uradila po tom pitanju, a zima se bliži.



Novinarka BBC-a navodi da već tri mjeseca pokušavaju kontaktirati vladu, ali bez uspjeha.



Peter Van der Auweraert, koordinator za Zapadni Balkan pri Međunarodnoj organizaciji za migraciju, kazao je da ovi ljudi ne mogu ostati u Vučjaku do zime jer će umrijeti "i to ne za nekoliko mjeseci već za nekoliko sedmica."



- Tek kad budemo imali prvi smrtni slučaj onda će se iznalaziti rješenja. Do toga ne bi smjeo da dođe. Mi već od januara pregovaramo o novim lokacijama, ali se još uvijek nije ništa riješilo - zaključio je on.



(FENA)