Ilija Tamindžija, poslanik SNSD-a, danas je u NSRS grubo vrijeđao poslanicu PDP Jelenu Trivić, što je izazvalo negodovanje poslanika iz opozicije.

Ilija Tamindžija / 24sata.info

Vrijeđanje poslanice, ugledne profesorice Ekonomskog fakulteta i majke dva sina Jelene Trivić desilo se uz odobravanje predsjedavajuće NSRS Željke Stojičić (SNSD), koja nije prekinula stranačkog kolegu Iliju Tamindžiju, prenosi BN.



Na uvrede Ilije Tamindžije, koji je uvrijedio Trivićevu kao ženu, suprugu i majku, navodeći "profesorica Jeca zaljubljena u Draška..." .



Reagujući na te, kako je kazala, gadosti, Trivić je rekla Tamindžiji da je to što je rekao velika sramota. - Za to što ste rekli odovaraćete mom suprugu", kazala je ona, uputivši zamjerke predsjedavajućoj skupštine što nije reagovala na uvredljive riječi Ilije Tamindžije.



Kako je to izgledalo u NSRS pogledajte:





