Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić novinarima je danas kazao da je došao do informacija „kako je glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić naložila istragu u vezi s nekim tenderom u Ministarstvu sigurnosti, koji je, kako navodi, započet još dok on (Mektić) nije bio u tom ministarstvu“.

Dragan Mektić / 24sata.info

Naveo je, istovremeno, kako Tadić protiv njega odranije vodi više istraga, te da ga je optuživala i za prisluškivanje i neke, razne afere..., te da se i u ovom najnovijem slučaju radi o „čistoj političkoj konstrukciji, montaži i paranoji“.



- To je bio neki tender koji je započet prije, dok ja još nisam bio ministar, a radi se o donaciji Evropske komisije, neke vatrogasne opreme... Ja ni luk jeo, ni luk mirisao - naveo je Mektić, podsjećajući kako radi o opremi distribuiranoj u deset općina Hercegovine i deset općina Crne Gore.



Dodao je kako postoje dokumenti Evropske unije iz kojih se vidi da je sve korektno.



Po njegovim riječima, Tadić je u utorak na kolegiju tužitelja tražila „da se grupa ljudi iz Ministarstva sigurnosti BiH s njime na čelu liši slobode“.



- Dakle, tendenciozno, godinama već ide i samo traži da dođe do moje glave. Znam odakle to sve ide i odakle vjetar duva - ustvrdio je Mektić, pitajući se šta onda 'obični čovjek' da očekuje?



(FENA)