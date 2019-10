Razmatranjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti danas je nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS).

Entitetski ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da je ovim zakonom predviđeno da u program isplate invalidnina uđu i osobe s tjelesnim i mentalnim poteškoćama od 70 posto.

-To znači da će djeca, na primjer s Daunovnim sindromom, biti obuhvaćena ovim pravom - rekao je Šeranić.

Zakon je definisao i pravo u oblasti invalidnina za oboljele od rijetkih bolesti, te da se različit procenat invalidnina plaća za različit stepen invaliditeta.

Predloženim zakonom predviđeno je, kazao je, i utvrđivanje invaliditeta za osobe do 18 godina rade stručne službe u centrima za socijalni rad i Ministarstvu zdravlja, a do sada je to radio Fond PIO.

Poslanici će danas razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla.

Na dnevnom redu su i nacrti zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje te izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti.

